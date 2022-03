HP Pavilion 800: il wireless che non rinuncia al massimo confort (-58%)

Stanco dei cavi che si aggrovigliano e si incastrano ovunque sulla tua scrivania? Puoi passare ad uno dei migliori set mouse e tastiera wireless in circolazione, pensati appositamente per l’ufficio. Si tratta dell’HP Pavilion 800, un pacchetto completo dal design realizzato per i professionisti, disponibile a soli 37 euro su Amazon scontato di oltre metà prezzo.

Kit mouse e tastiera wireless HP Pavilion 800: caratteristiche tecniche

La tastiera presenta un design estremamente sottile, in questo caso nella sua variante bianca, e rialzato per offrire il massimo confort durante la digitazione. Particolarità della tastiera è il profilo ribassato con tasti ad isola, simile a quello comunemente utilizzato sui laptop. Questo garantisce una maggiore reattività grazie alla corsa ridotta, mantenendo una silenziosità quasi totale. Potrai lavorare senza alcun disturbo e con la massima velocità per una produttività ottimizzata in ogni circostanza. Offre, inoltre, un layout full-size completamente in italiano che include anche il tastierino numerico. È evidente che si tratti di un set dedicato al lavoro d’ufficio dove la digitazione costante rappresenta la quotidianità e richiede, quindi, un confort senza compromessi.

Anche il mouse non è da meno, naturalmente. Propone una forma ergonomica e simmetrica così da poter essere utilizzato sia con la mano destra che con la sinistra. I clic sono morbidi e silenziosi, rimanendo però sempre reattivi e soprattutto precisi. Grazie al sensore ottico di tracciamento il mouse offre una gestione del cursore naturale e precisa in ogni circostanza. Per il collegamento, entrambi sfruttano un dongle USB fornito in dotazione, unico per entrambe le periferiche. Ciò significa che potrai connettere sia mouse che tastiera occupando una sola porta USB. Ottima la durata delle batterie, incluse in confezione, che garantiscono circa un anno di autonomia.

Grazie ad uno sconto del 58%, il kit HP Pavilion 800 è disponibile su Amazon a soli 37,49 euro per un risparmio di ben 52,50 euro sul prezzo di listino. Un vero affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.