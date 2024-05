Mini PC con Ryzen 9, 16/500GB è in offerta a tempo

Attenzione: è un’offerta a tempo e i pezzi disponibili sono pochi. Il protagonista è Beelink SER6, un Mini PC di fasci altra proposto oggi su Amazon a un prezzo molto conveniente. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività (anche per i più esigenti), allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

Beelink SER6: l’offerta sul Mini PC con Ryzen 9

Il comparto hardware è di alto livello. Tra le specifiche tecniche trovano posto il processore AMD Ryzen 9 6900HX con chip grafico AMD Radeon 680M, 32 GB di RAM (con possibilità di espansione fino a 64 GB), un’unità SSD da 500 GB di tipo PCIe 4.0 per lo storage (espandibile fino a 4 TB), i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, lo slot Ethernet per quella cablata, le porte HDMI e DisplayPort con collegamento a tre monitor 4K sfruttando quella USB-C, USB 3.2 Type-A e jack audio da 3,5 mm oer Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

In questo momento, il Mini PC di Beelink (modello SER6, nella configurazione appena descritta) si puà acquistare al prezzo finale di 498 euro, di gran lunga inferiore rispetto a quello più basso recente e in forte sconto rispetto al listino. Come già scritto in apertura, ricordiamo che si tratta di un’offerta a tempo, disponibile dunque solo per poco e fino all’esaurimento delle unità in promozione.

Il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito, prima del sold out. È possibile contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata entro pochi giorni e gestita direttamente dalla rete logistica di Amazon.