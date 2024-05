Mini PC con Intel Core i9, 32/512GB a METÀ PREZZO (coupon)

Un mostro di potenza da mettere sulla scrivania, oggi in sconto a metà prezzo su Amazon: possiamo descrivere così ACEMAGIC AD08, un Mini PC dal design originale e dotato di tutto l’occorrente per supportare i carichi di lavoro più pesanti. Ha tre modalità di funzionamento (per saperne di più consultare la descrizione completa) e può essere tuo con un forte risparmio se attivi il coupon dedicato disponibile sull’e-commerce.

ACEMAGIC AD08: sconto 50% sul Mini PC

Il comparto hardware vanta specifiche tecniche di fascia alta, a partire dal processore Intel Core i9-11900H con chip grafico integrato, ben 32 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB per lo storage. A questi si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, oltre a una gamma completa di porte come visibile nell’immagine qui sotto, tra le quali spicca quella USB 4 Type-C. L’output video arriva alla risoluzione 4K. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa.

Grazie alla promozione di oggi, puoi acquistare il Mini PC di ACEMAGIC (modello AD08) nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 499 euro invece di 999 euro. Per approfittare dello sconto del 50% non devi far altro che attivare il coupon dedicato: il dimezzamento della spesa è immediato. La media voto assegnata dalle recensioni è molto alta: 4,3/5 stelle.

Amazon si occupa direttamente della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro domani per chi decide di effettuare subito l’ordine. Si tratta di un dispositivo con caratteristiche ideali per il lavoro, per lo studio e per l’intrattenimento nel tempo libero, anche sul fronte gaming, con prestazioni grafiche avanzate.