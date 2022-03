3 dispositivi diversi ad una sola porta HDMI con questo switch

Ormai tra TV Box, decoder, console, lettori Blu-Ray e chi più ne ha più ne metta, gli ingressi HDMI della TV e ancor meno quelli dei monitor non bastano più. Grazie allo switch HDMI Pupow 3 in 1, però, puoi risolvere il problema e moltiplicare ogni porta per tre, con un costo di soli 8 euro su Amazon.

Switch HDMI Pupow 3 in 1: caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo piuttosto semplice, sia nel design che nell’utilizzo. Si tratta di un box estremamente compatto che integra 3 ingressi HDMI. Questi sono placcati in oro e capaci di gestire un segnale con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Ciò significa che potrai godere al massimo delle prestazioni anche la tua nuova console come PS5 o Xbox Series XS. Ovviamente, nulla vieta di collegare qualsiasi altro dispositivo audio/video come il decoder di Sky piuttosto che il lettore Blu-Ray o l’impianto surround. L’installazione è estremamente semplice, basterà collegare il cavo integrato alla porta HDMI della TV e i dispositivi ai 3 ingressi. Una delle funzioni più interessanti è senza dubbio il cambio automatico tra una fonte e l’altra in base a quale sia in utilizzo.

Tuttavia, non manca un tasto fisico che consente di switchare manualmente tra le diverse fonti. Il dispositivo, infatti, è perfettamente compatibile anche con i tradizionali monitor per computer, consentendoti di collegare macchine diverse allo stesso schermo. Questo chiaramente se la tua intenzione è utilizzarlo per scopi professionali, perché in alternativa potrai connettere anche in questo caso decoder o TV Box. Così facendo otterrai uno schermo all-in-one adatto all’utilizzo professionale, magari al gaming ad alte prestazioni e, infine, perfetto anche per l’intrattenimento. In conclusione, un accessorio semplice, versatile ed economico, ma dalle grandi potenzialità per adattare qualsiasi schermo alle tue personali esigenze.

Grazie ad uno sconto del 15%, lo switch Pupow 3 in 1 è disponibile su Amazon a soli 8,49 euro su Amazon con spedizione Prime.

