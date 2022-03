Razer Viper Mini: il più leggero e veloce al minimo storico

Non accontentarti dei tradizionali mouse da gioco, perché oggi al suo minimo storico puoi acquistare uno dei più leggeri ed agili del mercato. Sto parlando del Razer Viper Mini, uno dei più apprezzati anche dai giocatori professionisti grazie al design essenziale che si fonde con le prestazioni da top di gamma. Puoi acquistarlo su Amazon a soli 37 euro, prezzo più basso mai registrato fino ad ora.

Mouse gaming Razer Viper Mini: caratteristiche tecniche

Il Viper Mini ispira il suo design ai fratelli maggiori della gamma Viper con cui condivide completamente le forme. Non condivide con questi, però, il peso che nel caso specifico si ferma a soli 61 grammi rappresentando uno dei mouse più leggeri in assoluto. Questo garantisce non solo un movimento estremamente naturale della mano, ma anche azioni nettamente più rapide e reattive. Contribuisce ad una rapidità senza compromessi il cavo SpeedFlex esclusivo di Razer. Si tratta di una soluzione in nylon intrecciato, ma estremamente flessibile. Avendo avuto la possibilità di provarlo, posso garantirti che nell’utilizzo offre un’esperienza molto simile a quella di un mouse wireless, ti sembrerà davvero di non essere relegato ad un cavo.

A fare la reale differenza, però, sono le tecnologie esclusive di Razer che forniscono performance impareggiabili, a partire dal sensore ottico. Nella parte inferiore il mouse ospita un sensore da 8500 DPI che fornisce una gestione precisa ed estremamente fluida del puntatore. Come da tradizione ormai, anche il Viper Mini equipaggia gli switch ottici di Razer. A differenza dei tradizionali switch meccanici annulla il ritardo dovuto al ritorno dell’interruttore per una reattività senza paragoni. Naturalmente non manca il supporto a Razer Synapse 3 che ti consente di regolare la risoluzione del sensore e personalizzare l’intera dotazione dei tasti. Completa il pacchetto l’immancabile illuminazione RGB a 2 zone, una per il logo e l’altra sotto il palmo, completamente personalizzabile anche questa attraverso l’applicazione.

Grazie ad uno sconto del 26%, il Razer Viper Mini può essere acquistato su Amazon a soli 36,90 euro per un risparmio di 13 euro sul prezzo di listino.

