Fotovoltaico: kit 200W 12V per l'energia fai-da-te

Contro l’aumento folle del prezzo dell’energia, la soluzione può essere il fai-da-te: hai mai pensato a un kit fotovoltaico? Per produrne gratis dal sole non servono spese enormi, con un piccolo investimento puoi acquistare tutto ciò che serve ad allestire il tuo primo impianto.

Energia fai-da-te con questo kit fotovoltaico

Quello del marchio ECO-WORTHY, specializzato in questo tipo di prodotti, è adatto al balcone così come alla terrazza o al cortile, ma all’occorrenza può anche essere trasportato. Include due pannelli da 100 W, un regolatore di carica da 30 A (con due porte USB), i cavi necessari al collegamento e i supporti di montaggio. Tutti i dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, le componenti sono realizzate per resistere a vento forte, neve e piogge intense, grazie alla certificazione IP65 che ne attesta l’impermeabilità. Può arrivare a produrre 800 Wh al giorno se esposto per quattro ore al sole, grazie alle celle di tipo monocristallino. Garantisce il pieno supporto tre tipi di batterie: al litio, al piombo e al gel.

Inclusa nel prezzo di soli 234,99 euro la garanzia con un anno di supporto tecnico 24/7 a cui rivolgersi direttamente in caso di problemi o domande. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.