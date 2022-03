SanDisk Ultra Fit 128GB al -67% ancora per poco: BOMBA da non perdere

Oggi ti ripropongo un’offerta letteralmente folle di Amazon su una pendrive eccezionale non solo dal punto di vista delle performance. Sto parlando della SanDisk Ultra Fit 128GB, una periferica sicura, affidabile ed estremamente versatile grazie al formato ultracompatto, disponibile ancora per poco tempo a meno di 20 euro con uno sconto del 67%. Naturalmente, considerato lo sconto, non posso garantirti che la disponibilità permanga fino alla fine del periodo promozionale, in quanto le scorte potrebbero esaurirsi prima.

Pendrive SanDisk Ultra Fit: caratteristiche tecniche

A caratterizzare la pendrive c’è naturalmente il design, estremamente piccolo e compatto che SanDisk definisce “plug and stay”. Questo perché è possibile tranquillamente lasciare la chiavetta collegata, ad esempio, al laptop senza che crei un impedimento per riporlo in borsa o nello zaino. La capacità di 128GB è senza dubbio abbondante consentendoti di archiviare anche file di grandi dimensioni e quindi dai semplici documenti fino a film e serie TV da portare sempre con te. Si tratta di un’ottima soluzione, infatti, anche per ascoltare le proprie playlist preferite in auto in formati lossless. Come premesso, però, la SanDisk Ultra Fit gode di prestazioni davvero al top della categoria.

Per il collegamento sfrutta un’interfaccia USB 3.1 Type-A che fornisce una velocità di trasferimento fino a 130MB/s. Ovviamente, è indispensabile che anche il computer disponga della medesima interfaccia per ottenere le massime prestazioni possibili. Tuttavia, rimane perfettamente retrocompatibile con gli standard precedenti con le dovute rinunce sul piano prestazionale. Ad accompagnare la chiavetta c’è l’indispensabile strumento dedicato per lo più ai professionisti: RescuePRO Deluxe. Si tratta di una soluzione semplice e pratica per recuperare i file, anche se erroneamente cancellati. In sostanza, si tratta di una pendrive dalle grandi potenzialità, capace di adattarsi a qualsiasi tipo di utilizzo, con il vantaggio di una capienza davvero eccezionale e l’affidabilità di SanDisk.

Grazie allo sconto del 67%, la SanDisk Ultra Fit 128GB può essere acquistata su Amazon a soli 19,25 euro per un risparmio di quasi 40 euro sul prezzo di listino. Un affare incredibile.

