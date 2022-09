ASUS ExpertBook B3: detachable con Snapdragon 7c

ASUS ha annunciato il nuovo ExpertBook B3 Detachable, il primo notebook della serie business con processore Snapdragon 7c Gen 2. Dal nome si deduce che la tastiera è staccabile, quindi può essere utilizzato come un tablet. Questo fattore di forma ha avuto un grande successo con il Surface Pro ed è stato utilizzato anche da altri produttori, tra cui Dell e Lenovo. Il dispositivo è già in vendita negli Stati Uniti.

ASUS ExpertBook B3 Detachable: specifiche e prezzo

Il nuovo ASUS ExpertBook B3 Detachable può essere utilizzato in condizioni ambientali estreme, come conferma la certificazione MIL-STD-810H. Grazie al cavalletto posteriore è possibile posizionarlo in verticale e orizzontale. È presente l’alloggiamento per la stilo che permette la ricarica. Lo schermo da 10,5 pollici ha una risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel).

La dotazione hardware comprende il processore Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 (octa core con frequenza massima di 2,55 GHz), 4/8 GB di memoria LPDDR4, 128 GB di storage eMMC, fotocamere posteriore e frontale da 13 e 5 megapixel, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C, due microfoni, due altoparlanti e batteria da 38 Wh.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1. Il sistema operativo è Windows 11 Pro. La tastiera ErgoLift è resistente alle piccole gocce d’acqua. ASUS ExpertBook B3 Detachable è disponibile ad un prezzo base di 599,00 dollari. Non ci sono informazioni sull’eventuale arrivo in Italia.