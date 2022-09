ASUS ROG Flow X16 disponibile in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del ROG Flow X16, un notebook convertibile sottile e leggero con schermo a mini LED, processore AMD e scheda video NVIDIA. Essendo un prodotto ROG è ovviamente indicato per il gaming, ma è adatto per qualsiasi attività. La dotazione hardware è di alto livello, quindi il prezzo non è alla portata di tutte le tasche.

ASUS ROG Flow X16: specifiche e prezzo

Il ROG Flow X16 ha uno schermo Nebula a mini LED da 16 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel, refresh rate di 165 Hz, luminosità massima di 1.100 nit, local dimming a 512 zone, gamma cromatica 100% DCI-P3 e certificazione VESA DisplayHDR 1000. La dotazione hardware comprende il processore AMD Ryzen 7 6800HS, fino a 16 GB di RAM DDR5-4800, SSD PCIe M.2 fino a 1 TB (c’è un secondo slot libero) e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6.

Sono inoltre presenti tre porte USB (una Type-C e due Type-A), uscita HDMI 2.0b, slot microSD, jack audio da 3,5 millimetri, tastiera retroilluminata, quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, tre microfoni, webcam HD a 720 con sensore ad infrarossi per Windows Hello, connettore XG Mobile e batteria da 90 Wh. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Il sistema operativo è Windows 11. Il ROG Flow X16 è disponibile in Italia ad un prezzo base di 2.549,00 euro. Può essere acquistato sullo store di ASUS e nei negozi dell’elettronica di consumo.