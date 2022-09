ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED disponibile in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia dello Zenbook Pro 14 Duo OLED, presentato durante un evento nel mese di maggio. Il notebook è chiaramente indicati per i creatori di contenuti. È possibile infatti sfruttare lo schermo secondario per eseguire specifiche operazioni. La dotazione hardware è ovviamente di fascia alta, quindi il prezzo non è alla portata di tutte le tasche.

Zenbook Pro 14 Duo OLED: specifiche e prezzo

Lo Zenbook Pro 14 Duo OLED ha uno schermo principale touch da 14,5 pollici con risoluzione 2.8K (2880×1080 pixel), refresh rate di 120 Hz, gamma cromatica DCI-P3 100%, certificazioni Dolby Vision, PANTONE e VESA DisplayHDR™ True Black 500. Lo schermo secondario touch (ScreenPad Plus) ha invece una diagonale di 12,7 pollici (2880×864 pixel a 120 Hz). Grazie al meccanismo AAS Ultra è possibile inclinare lo schermo, migliorando la visibilità e la ventilazione.

La dotazione hardware comprende processori Intel Core i7-12700H o Core i9-12900H, 16/32 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 da 512 GB o 1 TB. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti webcam HD a 720p, una porta USB Type-A, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), uscita HDMI 2.1, jack audio da 3,5 millimetri, slot microSD e tastiera retroilluminata.

La batteria da 76 Wh offre un’autonomia fino a 9,5 ore. La stilo ASUS Pen 2.0 è in dotazione. Il prezzo base dello Zenbook Pro 14 Duo OLED è 2.169 euro. Può essere acquistato sullo store online e prossimamente anche nei negozi fisici ASUS Gold Store e Unieuro.