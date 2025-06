ASUS ExpertBook P5: il notebook pensato per la sicurezza aziendale nell’era dell’intelligenza artificiale

Stiamo vivendo un periodo complicato: le minacce digitali evolvono a ritmi serrati e gli attacchi informatici sfruttano sempre più spesso l’intelligenza artificiale. Le aziende non possono più permettersi dispositivi privi di difese avanzate. Servono strumenti progettati nativamente per un mondo in cui deepfake, phishing evoluti e attacchi firmware sono la nuova normalità. ASUS ExpertBook P5 nasce per affrontare proprio queste sfide, unendo sicurezza multilivello, supporto prolungato, prestazioni elevate e strumenti di protezione intelligenti. È un notebook costruito per i professionisti e le imprese che richiedono stabilità, affidabilità e capacità difensive di ultima generazione.

Sicurezza BIOS e supporto garantito per 5 anni: la base della resilienza informatica

Uno dei punti di forza principali del notebook ASUS ExpertBook P5 è il suo BIOS UEFI sicuro e rinforzato, progettato per contrastare le minacce a basso livello.

Il BIOS ASUS rappresenta la prima barriera contro i malware persistenti che operano al di sotto del sistema operativo, spesso invisibili ai tradizionali antivirus. Così, il PC è in grado di rilevare e bloccare attivamente l’iniezione di codice malevolo durante la sequenza di avvio, prevenendo attacchi come:

Firmware rootkit : si annidano nel firmware per garantire un accesso privilegiato e invisibile al sistema, anche dopo una o più formattazioni.

: si annidano nel firmware per garantire un accesso privilegiato e invisibile al sistema, anche dopo una o più formattazioni. Bootkit: compromettono il bootloader e modificano il comportamento del sistema operativo prima ancora che venga caricato.

ASUS integra Secure Boot avanzato, controllo delle modifiche al firmware e protezione anti-rollback, secondo le linee guida NIST SP 800‑155, rendendo il BIOS un elemento attivo della strategia di difesa aziendale.

La rollback prevention, ad esempio, è fondamentale: impedisce che l’utente (o un eventuale attaccante) possa ripristinare versioni precedenti e vulnerabili del BIOS, proteggendo così il dispositivo da exploit noti e tecniche di downgrade mirate.

Lungo ciclo di supporto firmware: una sicurezza che evolve con le minacce

Grazie al supporto firmware garantito per 5 anni, il dispositivo resta protetto nel tempo contro vulnerabilità emergenti, anche molto dopo il ciclo di aggiornamenti standard dei normali notebook. Una caratteristica particolarmente utile per le aziende che devono garantire la conformità a normative come NIS2, ISO/IEC 27001 e GDPR, oltre a minimizzare i costi legati alla manutenzione e al rinnovo dei dispositivi.

Il supporto quinquennale per il BIOS assicurato da ASUS fa sì che le aziende possano contare su un dispositivo costantemente aggiornato, anche a fronte dell’eventuale futura scoperta di nuove vulnerabilità a livello di firmware, mantenendo la conformità e riducendo l’esposizione ai rischi nel medio-lungo termine.

Gli aggiornamenti, distribuiti attraverso i canali ufficiali ASUS, includono:

Patch di sicurezza critiche a basso livello.

Aggiornamenti del microcodice Intel.

Miglioramenti della compatibilità con nuovi sistemi operativi o policy aziendali.

Supporto prolungato anche per i driver: stabilità, sicurezza e conformità nel tempo

Il supporto per 5 anni è esteso anche ai driver di sistema, una caratteristica tutt’altro che scontata nel panorama dei dispositivi business.

ASUS garantisce non solo il supporto tecnico, ma anche la manutenzione attiva dei driver, rilasciando aggiornamenti coordinati con i partner hardware e mantenendo la compatibilità con gli standard WHQL (Windows Hardware Quality Labs) più recenti.

Questa strategia di lungo periodo protegge l’investimento delle aziende in termini di continuità operativa, riduzione dei rischi IT e semplificazione delle policy di aggiornamento, anche in ambienti regolati o sensibili.

D’altra parte, Microsoft stessa ha intrapreso una transizione verso un ecosistema “driver moderno e sicuro”, limitando l’uso di driver legacy, non firmati o vulnerabili. Con Windows 11, l’azienda ha introdotto nuove policy che, ad esempio, bloccano l’installazione di driver non firmati o obsoleti e impediscono il caricamento di driver in modalità kernel che non rispettano i requisiti di sicurezza.

Scegliere un ASUS ExpertBook P5 significa quindi dotarsi di una piattaforma hardware solida e aggiornata nel tempo, pronta per affrontare le sfide di sicurezza e compatibilità dei prossimi anni, senza compromessi in tema di continuità operativa e conformità alle nuove policy Microsoft.

McAfee+ Premium incluso: difese AI-native contro minacce avanzate e deepfake

Oltre alla protezione a livello hardware, ASUS include 1 anno gratuito di abbonamento a McAfee+ Premium, la piattaforma di sicurezza cloud-based che integra funzionalità di rilevamento proattivo tramite Smart AI, e uno strumento esclusivo ASUS per l’individuazione dei deepfake basato su intelligenza artificiale. Una linea di difesa efficace che si traduce in una protezione intelligente contro phishing visivi, frodi vocali e truffe veicolate tramite email o social engineering.

Tra le funzionalità di McAfee+ Premium troviamo:

Antivirus e antiransomware in tempo reale

VPN sicura per connessioni su reti pubbliche

Monitoraggio di identità e dark web

Protezione da truffe via email con riconoscimento AI

Supporto fino a 5 dispositivi

Una dotazione che protegge i dipendenti, anche in mobilità, mentre accedono a VPN aziendali, dati personali e riservati, ambienti cloud. Il rilevamento delle minacce AI-based si rivela particolarmente utile in un’epoca in cui gli attacchi sofisticati possono simulare voci, documenti e identità con un realismo allarmante.

Autenticazione biometrica e login sicuro per utenti e VPN

Il login biometrico è gestito tramite la webcam IR integrata nel notebook ASUS ExpertBook P5, compatibile con Windows Hello, e il lettore d’impronte digitali integrato nel tasto di accensione. Utilizzando questi strumenti, si accede al contenuto del notebook in modo rapido e sicuro, senza bisogno di digitare alcuna password.

Grazie a questo approccio, le aziende possono ridurre i rischi legati al furto di credenziali e abilitare un’esperienza d’uso più fluida per i dipendenti in mobilità o in modalità smart working.

La funzione di accesso biometrico e login sicuro si rivela cruciale negli ambienti regolamentati o per l’accesso a VPN aziendali, quando l’autenticazione forte è un requisito fondamentale.

Cos’è ASUS ExpertGuardian

ASUS ExpertGuardian è una suite avanzata di sicurezza, integrata nei notebook ASUS ExpertBook P5, progettata per offrire protezione completa ai dati e ai dispositivi dei professionisti moderni. Si tratta di un insieme di soluzioni hardware e software che operano su più livelli — dal software, al firmware, fino all’hardware — per garantire la massima sicurezza negli scenari lavorativi, anche quelli ad alto rischio, e contro minacce informatiche in continua evoluzione.

Oltre al BIOS di classe enterprise conforme NIST SP 800-155, agli aggiornamenti firmware e driver garantiti per 5 anni, al supporto per l’accesso sicuro tramite impronta digitale (compatibile FIDO2), a McAfee+ Premium incluso, alle funzionalità AI per la sicurezza, ASUS ExpertGuardian abbraccia le funzionalità di sicurezza avanzate di Windows 11 Secured-core PC per la massima protezione contro gli attacchi più sofisticati.

La suite di ASUS integra anche:

Backup SafeGuard : Funzione che crea automaticamente copie dei file più importanti su due dischi diversi, garantendo il recupero dei dati anche in caso di guasto hardware.

: Funzione che crea automaticamente copie dei file più importanti su due dischi diversi, garantendo il recupero dei dati anche in caso di guasto hardware. Adaptive Lock : Grazie alla webcam IR, il notebook riconosce la presenza dell’utente e si blocca automaticamente quando ci si allontana, proteggendo i dati anche in assenza dell’operatore.

: Grazie alla webcam IR, il notebook riconosce la presenza dell’utente e si blocca automaticamente quando ci si allontana, proteggendo i dati anche in assenza dell’operatore. Slot Kensington: Consente di fissare fisicamente il notebook a oggetti stabili, riducendo il rischio di furto in ambienti pubblici o ad alto rischio.

ASUS ExpertBook P5 è un Copilot+ PC professionale: potenza AI sempre disponibile

ASUS ExpertBook P5 è anche il primo Copilot+ PC professionale dell’azienda. Equipaggiato con i nuovi Intel Core Ultra (Series 2) con NPU dedicata (fino a 47 TOPS), il notebook ASUS è pensato per gestire elaborazioni AI in locale, in completa sicurezza, senza bisogno di caricare dati riservati sul cloud. L’hardware supporta un carico computazionale complessivo di oltre 120 TOPS, garantendo fluidità e reattività anche durante attività AI-intensive.

Le configurazioni includono fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 da 1 TB, espandibile fino a 2 TB, mentre lo schermo da 14″ WQXGA (2560×1600) offre una resa visiva eccellente per professionisti creativi o gestionali.

Connettività avanzata, durata, audio e sostenibilità

Il design professionale da 1,29 kg e 16,5 mm di spessore racchiude una connettività all’avanguardia, con WiFi 7, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A, jack audio, Kensington Lock e batteria da 63 Wh adatta per sostenere l’operatività di un’intera giornata lavorativa.

Non mancano due speaker certificati Dolby Atmos, microfoni beamforming per call nitide, webcam FHD e un telaio realizzato con attenzione alla sostenibilità ambientale, secondo i nuovi criteri ESG (Environmental, Social, Governance) aziendali.

Conclusioni

ASUS ExpertBook P5 rappresenta la sintesi perfetta tra sicurezza, prestazioni e affidabilità a lungo termine. È progettato per rispondere alle esigenze delle imprese moderne, per affrontare anche le minacce che si nascondono a basso livello nel sistema e gestire le sfide poste dall’AI.

Con un BIOS sicuro, un supporto firmware esteso, protezioni biometriche integrate e una suite di sicurezza AI-powered, ExpertBook P5 è molto più di un notebook: è una piattaforma professionale progettata per garantire continuità operativa e protezione dei dati nel medio-lungo termine.

Aziende e liberi professionisti interessati all’acquisto del nuovo ExpertBook P5 e degli altri prodotti ASUS Business, possono mettersi in contatto con i consulenti ASUS attraverso questo apposito form.

In collaborazione con ASUS