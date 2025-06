ASUS ExpertBook P5: l’AI integrata che trasforma il lavoro ibrido con Copilot ed ExpertMeet

Se si prendono in esame i notebook professionali di nuova generazione, ASUS ExpertBook P5 è uno dei dispositivi che si mette maggiormente in evidenza grazie al suo imponente carico di innovazione, alla configurazione hardware di primo livello, al design accattivante (lo chassis in alluminio è robusto e leggero) e alla profonda integrazione con gli strumenti di intelligenza artificiale (AI).

Progettato per rispondere alle esigenze di professionisti in mobilità, lavoratori da remoto e piccole imprese, ASUS ExpertBook P5 rappresenta il primo Copilot+ PC per il lavoro targato ASUS, dotato di hardware avanzato e software AI-driven ottimizzati per la produttività moderna.

AI in prima linea: Copilot e ASUS ExpertMeet

Uno degli aspetti più innovativi del nuovo ExpertBook P5 consiste nell’adozione estensiva delle soluzioni AI non solo a livello hardware – con processori Intel Core Ultra Series 2 capaci di assicurare fino a 48 TOPS, grazie alla NPU (Neural Processing Unit) integrata – ma anche nell’ecosistema software, dove entrano in gioco Microsoft Copilot e l’esclusiva suite ASUS AI ExpertMeet.

Microsoft Copilot+ PC: l’assistente sempre attivo

La certificazione Copilot+ PC garantisce che ASUS ExpertBook P5 possa sfruttare appieno le funzionalità AI native di Windows 11, tra cui:

Elaborazione locale dei dati da parte dell’AI, grazie alla NPU integrata , riducendo la dipendenza dal cloud e migliorando la privacy.

, riducendo la dipendenza dal cloud e migliorando la privacy. Compatibilità con Recall (Richiamo, in italiano). Una funzione per richiamare informazioni precedentemente visualizzate sullo schermo, utilissima nelle riunioni e nella gestione di task complessi.

(Richiamo, in italiano). Una funzione per richiamare informazioni precedentemente visualizzate sullo schermo, utilissima nelle riunioni e nella gestione di task complessi. Generazione e riscrittura di contenuti tramite Copilot in app come Word, Outlook e Teams, direttamente connessi al flusso lavorativo quotidiano.

Il tasto Copilot consente l’accesso istantaneo all’assistente AI integrato in Windows 11, rendendo l’interazione ancora più fluida: basta un tocco per chiedere un riassunto di una riunione, generare contenuti, sintetizzare documenti, analizzare email e automatizzare attività ripetitive. Copilot agisce come un vero copilota digitale, aiutando gli utenti a concentrarsi su ciò che conta davvero, riducendo il carico cognitivo.

ASUS AI ExpertMeet: riunioni intelligenti, produttività aumentata

In uno scenario in cui le riunioni virtuali sono parte integrante del flusso di lavoro aziendale, AI ExpertMeet si distingue come uno strumento su misura per migliorare qualità, efficacia e impatto delle videoconferenze.

AI ExpertMeet non è un software di videoconferenza standalone, ma piuttosto un software proprietario integrato che potenzia e migliora l’esperienza delle riunioni online attraverso funzionalità AI avanzate.

In pratica, AI ExpertMeet si integra con le principali piattaforme di meeting online (come Microsoft Teams, Zoom, Google Meet e altre) offrendo ottimizzazioni in tempo reale su audio, video e trascrizione, indipendentemente dall’applicazione utilizzata. Funziona quindi come un “assistente AI” che agisce a livello di sistema, migliorando la qualità delle chiamate, riducendo rumori e ottimizzando la collaborazione, senza sostituire o limitare la scelta del software di videoconferenza.

Il software ASUS si appoggia anche all’architettura Intel AI Boost e sfrutta l’elaborazione locale mediante NPU, garantendo prestazioni fluide anche in assenza di una connessione Internet stabile.

Trascrizione letterale e riepilogo delle riunioni online grazie all’AI ASUS

Come accennato in precedenza, AI ExpertMeet è un software che agisce a basso livello sovrintendendo il funzionamento della webcam integrata (1080 FHD IR). L’applicazione ASUS utilizza l’AI per creare una trascrizione testuale di tutto quanto viene detto, ad esempio, durante una riunione online. È in grado di riconoscere i vari interlocutori, etichettandoli opportunamente.

Con un clic sulla scheda Riepilogo, AI ExpertMeet offre la possibilità di ottenere un riassunto, ben strutturato e argomentato, di qualunque meeting. In questo modo è possibile concentrarsi sui punti focali trattati durante un confronto diretto tra più partecipanti alla riunione.

Di base, AI ExpertMeet effettua un monitoraggio in tempo reale del flusso audio-video, interfacciandosi brillantemente con qualunque applicazione in grado di trasferire dati multimediali (ad esempio i principali software per le videoconferenze).

È tuttavia interessante notare che cliccando sul pulsante Importa file, AI ExperMeet può elaborare qualunque file multimediale quindi produrre trascrizioni letterali e riepiloghi. Si pensi a una registrazione acquisita con uno smartphone o alla traccia audio di un video: il software di ASUS può elaborare questi oggetti ed estrarre informazioni utili per la propria attività lavorativa, grazie all’intelligenza artificiale.

Sottotitoli in tempo reale, con traduzione istantanea

Con un clic sull’icona Sottotitoli tradotti AI di AI ExpertMeet, si può attivare la traduzione da qualsiasi lingua, ad esempio in italiano, di qualunque cosa sia riprodotta attraverso gli altoparlanti del PC ASUS. Sullo schermo appare un riquadro con il testo originale e la traduzione nella lingua prescelta (volendo, accedendo alle impostazioni, si può decidere di mostrare solo la traduzione).

Il riquadro Sottotitoli tradotti AI, contiene la cronologia dei sottotitoli in ordine cronologico: qui è possibile consultarli con comodità ed eventualmente esportarli sotto forma di file di testo.

Non c’è limite al numero di flussi multimediali e di testi che possono essere gestiti con AI ExpertMeet: il bello è che tutto questo è compreso nell’acquisto del vostro ExpertBook P5.

Watermarking video e schermo

Come ciliegina sulla torta, AI ExpertMeet permette di applicare automaticamente un “badge” su qualunque flusso video in uscita. Ad esempio, si può inserire un biglietto da visita con il proprio nome e cognome, aggiungendo anche un codice QR che consenta agli interlocutori di inserire il contatto, insieme con tutti i riferimenti, in rubrica.

Con un clic sulla scheda Watermark schermo, si ha la possibilità di mostrare una filigrana sullo schermo (ad esempio “Confidential” o “Riservato“): in questo modo si può impedire l’utilizzo delle immagini acquisite durante una riunione online, sottolineando che si tratta di materiale riservato non riproducibile e utilizzabile altrove.

La filigrana testuale può essere eventualmente sostituita con un’immagine, da scegliere facendo riferimento alle impostazioni avanzate.

ASUS ExpertBook P5: potenza e portabilità senza compromessi

ASUS ExpertBook P5 incarna un equilibrio perfetto tra prestazioni elevate e design ultracompatto, offrendo agli utenti professionali la libertà di lavorare ovunque senza rinunciare alla potenza di calcolo.

Sotto la scocca in alluminio CNC da soli 1,29 kg e 16,5 mm di spessore, ExpertBook P5 nasconde una potenza computazionale di fascia alta. Le configurazioni disponibili arrivano fino al processore Intel Core Ultra 7 258V, affiancato da fino a 32 GB di memoria RAM LPDDR5X e storage SSD PCIe 4.0 fino a 3 TB complessivi (dual slot). La GPU integrata Intel Arc consente anche elaborazioni grafiche avanzate per attività multimediali e inferenza AI leggera.

Il display WQXGA 16:10 da 14” a 144Hz con copertura 100% sRGB e 400 nit di luminosità, rende l’esperienza visiva estremamente fluida e fedele, ideale per chi lavora con grafici, video e presentazioni.

La connettività WiFi 7 assicura trasferimenti rapidi, multitasking fluido e tempi di risposta minimi. A patto però, ovviamente, di disporre di router e dispositivi a loro volta compatibili (è comunque assicurata piena compatibilità con i precedenti standard WiFi).

Sicurezza enterprise e gestione semplificata

La protezione dei dati e la gestione efficiente dei dispositivi sono aspetti imprescindibili per ogni azienda. In questo contesto ASUS ExpertBook P5 si dimostra all’altezza delle aspettative più elevate. Il dispositivo integra un ecosistema di sicurezza multilivello progettato per proteggere sia l’hardware che il software, offrendo una base solida per tutte le operazioni aziendali.

Grazie al supporto per Microsoft Secured-core PC, il notebook adotta misure di protezione avanzate a livello di firmware e sistema operativo, combinate con l’utilizzo di un modulo TPM 2.0, login biometrico (riconoscimento facciale IR e lettore di impronte digitali), oltre a funzionalità fisiche come l’otturatore per la webcam e lo slot Kensington Lock. Tutto ciò garantisce la massima sicurezza dei dati personali e riservati, anche in ambienti condivisi o ad alto rischio.

A livello software, la suite ASUS ExpertGuardian consente alle aziende di gestire in modo centralizzato policy di sicurezza, firmware personalizzati e aggiornamenti coerenti su vasta scala, con il supporto di un ciclo di vita esteso fino a 5 anni. Inoltre, l’integrazione opzionale con ASUS Control Center semplifica la gestione dell’intera infrastruttura IT, permettendo il monitoraggio e la configurazione remota di più dispositivi.

La protezione è rafforzata da una difesa attiva contro le minacce più moderne: la combinazione tra il sistema AI Smart Protection e il software McAfee+ Premium consente il rilevamento in tempo reale di anomalie, frodi e contenuti generati da intelligenze artificiali (deepfake).

Una scelta sostenibile per il futuro

Oltre a rappresentare un’eccellenza in termini di potenza AI e portabilità, ExpertBook P5 si distingue anche per l’approccio responsabile alla sostenibilità ambientale. Ogni elemento del dispositivo è stato progettato per minimizzare l’impatto ecologico, con un uso intelligente di materiali riciclati post-consumo (PCR) e post-industriali (PIR) nel telaio e negli imballaggi. Le accortezze messe in campo da ASUS contribuiscono concretamente alla riduzione delle emissioni di CO₂ e alla promozione di un’economia circolare nel settore ICT.

La conformità agli standard più rigorosi in materia di sostenibilità — tra cui EPEAT Gold Climate+, Energy Star 8.0, TCO 9.0 e le certificazioni FSC Recycle — attesta l’impegno strutturale di ASUS per la produzione responsabile. Ma la sostenibilità non si limita ai materiali: ExpertBook P5 è ottimizzato anche a livello energetico, grazie a un design a basso consumo che ne estende l’autonomia fino a 28 ore con una singola carica, riducendo la frequenza di ricarica e l’impronta energetica complessiva.

In un contesto in cui le aziende sono chiamate ad abbracciare pratiche ESG (Environmental, Social, Governance), ASUS fornisce non solo uno strumento di lavoro all’avanguardia, ma anche un alleato nella transizione ecologica. ExpertBook P5 si configura perciò come scelta strategica per le imprese che vogliono innovare responsabilmente, combinando prestazioni, sicurezza e attenzione all’ambiente.

In collaborazione con ASUS