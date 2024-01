ASUS F515: Amazon TAGLIA IL PREZZO del notebook

Grazie allo sconto di 150 euro sul listino oggi è possibile acquistare il notebook ASUS F515 a un prezzo davvero conveniente. Come vedremo in questo articolo, si tratta di un portatile con caratteristiche adatte al lavoro quotidiano, ma che può tornare utile anche per lo studio e per l’intrattenimento nel tempo libero. Insomma, l’offerta in corso è fortemente consigliata a tutti coloro che cercano un modello completo e versatile, proposto da uno dei brand leader del mercato PC.

Sconto da 150 euro per il notebook ASUS F515

Partiamo dalle specifiche tecniche integrate: display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e superficie antiriflesso, processore Intel Core i3-1115G4 con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, unità SSD NVMe PCIe da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 nella modalità S e con licenza ufficiale Microsoft. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Per quanto riguarda le porte in dotazione, eccole: una USB 3.2 Type-C e una Type-A, due USB 2.0 Type-A, uscita video HDMI 1.4, lettore di microSD e jack audio. Il design è quello elegante e minimalista visibile in queste immagini e nelle altre riportate nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 429 euro invece di 579 euro come da listino, grazie allo sconto di 150 euro proposto oggi da Amazon, il notebook ASUS F515 nella configurazione appena descritta è un affare da cogliere al volo. Non sappiamo per quanto rimarrà attiva l’offerta: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito.

Infine, vale la pena segnalare che l’e-commerce di occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo al tempo stesso la consegna gratuita a domicilio. Verificare disponibilità e tempistiche, potrebbe andare sold out in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.