ASUS ha deciso di lanciare un curioso mouse profumato

Non è di certo la prima volta che sentiamo parlare di prodotti stravaganti, o quanto meno fuori dal comune. Questa volta è il turno di ASUS che, dopo aver rilasciato un portatile dotato di diffusore aromatico, vuol far lo stesso con un nuovo e curioso modello di mouse.

ASUS: nuovo mouse wireless profumato per gli amanti delle fragranze

Il nuovo mouse di ASUS è un modello ibrido senza fili, in grado di offrire sia la connessione con protocollo bluetooth che wireless. È dotata di singolo alloggiamento per batteria di tipo AA stilo e, sebbene palesemente non rivolto ai videogiocatori, offre comunque alcune caratteristiche peculiari come i piccoli pad in PTFE che si trovano solitamente nella gamma di fascia alta della serie G dell’azienda.

Naturalmente, il pezzo forte è rappresentato da un contenitore removibile per oli profumati, denominato “Fragrance Mouse”, posto all’interno nella parte inferiore del dispositivo, dietro l’alloggiamento per la batteria, e pensato per chi desidera ottenere una piacevole esperienza olfattiva durante l’uso. È possibile usare qualsiasi tipo di profumo o deodorante, con la possibilità di lavare successivamente il contenitore.

Oltre a ciò, l’azienda precisa poi che gli switch del mouse sono in grado di garantire fino a ben 10 milioni di clic, nonché di assicurare una totale silenziosità. Per quanto riguarda le impostazioni DPI, sono disponibili 3 settaggi predefiniti da 1200, 1600 e 2400, selezionabili senza la necessità di installare software aggiuntivi.

Come già accennato inizialmente, questo non è l’unico prodotto di ASUS dedicato agli odori e i profumi, dato che era già stato presentato in passato un portatile con lo stesso tipo di diffusore integrato per gli aromi, il quale era disponibile nelle varianti di profumo Be a New Her, Basil and Mandarin e Rose of Man’s Land. Il voler riproporre questa singolare caratteristica suggerisce che potrebbe trattarsi di una tendenza che potrebbe diffondersi ed essere apprezzata dall’utenza, con un possibile maggior interesse in dispositivi che includano pure il senso dell’olfatto per aprire a una nuova categoria di periferiche per PC.