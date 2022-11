Art Black Hole: il futuro degli NFT, secondo ASUS

ASUS mette un piede nel Web 3.0 annunciando il debutto di Art Black Hole. È la sua nuova piattaforma dedicata agli NFT e basata su una filiale interamente controllata dal gruppo (ASUS Metaverse Inc). L’obiettivo dichiarato è garantire un’esperienza di metaverso totalizzante , facendo leva sull’esperienza acquisita negli ambiti di cloud computing, intelligenza artificiale e blockchain.

ASUS nel metaverso con gli NFT di Art Black Hole

Il marketplace è stato progettato per andare incontro alle esigenze manifestate dei creatori di contenuti riconducibili alla categoria Non-Fungible Token, soprattutto per quanto riguarda la promozione delle opere e l’instaurazione di un rapporto con il pubblico dei collezionisti. Così Joe Hsieh, Chief Operating Officer di ASUS, ha spiegato perché l’azienda ha scelto di entrare nel metaverso.

ASUS è particolarmente attenta allo sviluppo di nuove tecnologie e industrie, in particolare al potenziale del Web 3.0. Per questo motivo, abbiamo fondato una nuova società che affermi la nostra determinazione ad operare nel metaverso a lungo termine. Il primo passo è costruire una piattaforma NFT e invitare i content creator di vari settori a diventare nostri nuovi partner.

Ciò che rende unica la piattaforma, a detta dell’azienda, è la certezza di poter contare sulla compravendita di asset autentici, di qualità elevate e proposti in edizione limitata. Ogni contenuto è certificato da esperti che, inoltre, forniscono informazioni utili a comprenderne meglio il valore.

Chi acquista uno degli NFT proposti sul nuovo marketplace ASUS non riceve solo un’immagine digitale, ma anche il token che conferisce privilegi esclusivi al proprietario: ad esempio, la possibilità di interagire con gli artisti in mostre private o corsi. A questo si aggiungerà l’accesso a eventi riservati organizzati nel metaverso. Altro dettaglio non di poco conto, per le transazioni si può utilizzare una normale carta di credito, senza dunque obbligare all’impiego di una criptovaluta.