Asus PB40: il Mini PC pensato per le attività commerciali

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC, oggi ti proponiamo un computer di ottima qualità di un brand leader nel settore dell’hardware. Stiamo parlando dell’Asus PB40, alimentato da un processore Intel ideale sia per l’utilizzo professionale che domestico per le piccole attività quotidiane, già compatibile con Windows 11, oggi a soli 259 euro su Amazon.

Mini PC Asus PB40: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente minimale, completamente nero, con un profilo decisamente sottile. All’interno ospita un processore Intel Celeron N4100 quad-core con una frequenza massima di 2,4GHz. Questo è supportato da 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio per l’archiviazione. Si tratta di una macchina pensata soprattutto per l’utilizzo professionale. Sono presenti, infatti, ben due porte COM posteriori che lo rendono la scelta ideale per i locali commerciali. Naturalmente, la dotazione hardware consente di adattarlo praticamente a qualsiasi utilizzo. Rappresenta un’ottima soluzione anche per l’utilizzo domestico così da avere un computer affidabile con un ingombro ridotto al minimo.

La connettività è davvero estesa rispetto ai tradizionali Mini PC. Le porte USB sono addirittura sei, di cui ben cinque con specifica USB 3.1 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge persino una settima porta, in questo caso USB Type-C sempre con protocollo USB 3.1 Gen1. Le uscite audio/video includono una DisplayPort mentre una delle due porte COM può essere convertita in VGA. Questo consente di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN per la massima stabilità e velocità della rete. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth. Nel complesso parliamo di uno dei computer più flessibili del mercato in grado di adattarsi davvero a qualsiasi tipo di applicazione professionale.

Grazie ad uno sconto dell’8%, l’Asus PB40 può essere acquistato su Amazon a soli 257,85 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.