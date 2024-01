ASUS ROG Ally: 100 euro di SCONTO su Amazon

Il 2024 inizia con un’offerta irresistibile. La console portatile ASUS ROG Ally è in super sconto del 13% su Amazon, regalando ai giocatori un motivo in più per iniziare l’anno con il piede giusto. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 699,00 euro, anziché 799,00 euro. In questo modo puoi risparmiare ben 100 euro.

ASUS ROG Ally: l’offerta che tutti stavamo aspettando

ROG, sinonimo di eccellenza nel mondo del gaming, stupisce ancora una volta con la ROG Ally. Questa console compatta, leggera e potente è pensata per offrire la migliore esperienza di gioco in mobilità. Grazie al sistema operativo Windows 11 Home, avrai accesso a tutte le principali piattaforme di gioco e alla tua libreria gaming online. L’ASUS ROG Ally può trasformarsi in un PC portatile a tutti gli effetti, ampliando le tue possibilità di utilizzo.

Le prestazioni di livello superiore sono garantite dal processore AMD Ryzen Z1 Extreme, affiancato da 16GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB. Con la possibilità di collegare una scheda grafica esterna e l’opzione di inserire una SD card per espandere lo spazio di archiviazione, la ROG Ally si adatta alle tue esigenze di gioco.

Il design ergonomico, abbinato al sistema di dissipazione del calore con Dual Fan, assicura sessioni di gioco prolungate senza compromessi sul comfort. Inoltre, la ricarica della batteria al 50% in soli 30 minuti significa che potrai tornare rapidamente in azione.

Se sei alla ricerca di un device innovativo e all’avanguardia che unisca potenza, estetica e la qualità ROG, l’ASUS ROG Ally è la risposta. Unica nel suo genere, questa console ti permette di accedere alle tue piattaforme gaming preferite e di connetterti in streaming o ai tuoi canali social con stile e facilità. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e falla tua al prezzo ridicolo di soli 699,00 euro. Mi raccomando, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.