ASUS ROG Gladius III: mouse da gaming professionale in super sconto Amazon

Se sei un appassionato di gaming e cerchi l’accessorio perfetto per migliorare le tue performance, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il mouse da gaming ASUS ROG Gladius III a un prezzo eccezionale su Amazon.

Attualmente in offerta a soli 63,99 euro invece di 89,90, questo mouse da gaming professionale è ciò di cui hai bisogno per dominare il campo di battaglia virtuale. Approfitta di questa promozione imperdibile e vivi un’esperienza di gioco straordinaria.

ASUS ROG Gladius III: potenza e prestazioni al tuo servizio

Il mouse ASUS ROG Gladius III è dotato di un sensore ottico da 19.000 DPI e 400 ips, che garantisce una precisione e una velocità senza precedenti. Grazie alla frequenza di polling di 1000 Hz, non avrai alcun ritardo nella risposta dei movimenti, permettendoti di essere sempre un passo avanti rispetto ai tuoi avversari. Affronta le sfide più difficili con la sicurezza di avere un mouse che risponde perfettamente ad ogni tuo comando.

La caratteristica innovativa del socket ROG push-fit rende il Gladius III un mouse estremamente versatile. Puoi facilmente inserire nuovi switch per personalizzare la forza di azionamento o sostituire eventuali rotture, prolungando così la durata del tuo mouse. La sua costruzione di alta qualità assicura che sarai in grado di utilizzarlo a lungo senza preoccuparti di problemi di usura.

I pulsanti con meccanismo pivoted del Gladius III offrono una risposta rapida e precisa ai click, migliorando notevolmente il tuo gameplay. Sentirai una sensazione di soddisfazione ogni volta che azioni i pulsanti, avendo il pieno controllo nelle tue mani. Non lasciare che un mouse di bassa qualità limiti le tue abilità, passa al Gladius III e sperimenta un livello superiore di precisione e comfort.

Progettato per durare nel tempo, il mouse ASUS ROG Gladius III è costruito con materiali di alta qualità. Il cavo Paracord garantisce una scorrevolezza fluida senza intoppi, permettendoti di eseguire movimenti rapidi e precisi senza ostacoli. Inoltre, i micro switch ROG assicurano una durata fino a 70 milioni di click, garantendo che il tuo mouse rimanga affidabile e performante anche dopo lunghe sessioni di gioco.

Con il tasto apposito per il rapido regolamento dei DPI, potrai personalizzare la sensibilità del mouse in modo istantaneo. Premi il tasto per 3 secondi e scorri con la rotella centrale per trovare la sensibilità perfetta per il tuo stile di gioco. Non perdere tempo con complicati settaggi, torna immediatamente a giocare e domina il campo di battaglia con la massima precisione.

Approfitta dell’offerta su Amazon e acquista il mouse da gaming ASUS ROG Gladius III al prezzo incredibile di 63,99 euro. Scegli l’eccellenza tecnologica e vivi un’esperienza di gioco indimenticabile.

