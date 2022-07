ASUS ROG Rapture, router da gaming in sconto pazzesco

Nell’ambito dell’iniziativa Prime Day 2022, valida ancora fino alla mezzanotte di stasera, puoi acquistare ASUS ROG Rapture GT-AX6000 al prezzo eccezionale di 295,45€, invece dei 409€ di listino. Merito dello sconto del 28% riservato agli abbonati Amazon Prime: se ne fossi sprovvisto, ricorda che puoi usufruire quando vuoi della prova gratuita di 30 giorni.

ASUS ROG Rapture: il router perfetto per il gaming in offerta con Prime Day

Questo router, grazie al WiFi 6, ti permette di godere di una velocità e di un’efficienza senza paragoni dandoti la possibilità di utilizzare tutte le tue app preferite contemporaneamente senza riscontrare rallentamenti. L’apparecchio offre massima flessibilità di utilizzo grazie a VPN Fusion, che ti dà modo di utilizzare contemporaneamente una connessione classica e una VPN.

Essendo progettato per il gaming, questo ASUS ROG Rapture dispone della tecnologia Gamers Private Network di WTFast che, abbinata al QoS, assicura un’esperienza di gioco ad altissime prestazioni, senza lag o interruzioni. Massime performance anche in termini di sicurezza e copertura della rete, permettendoti di dire addio alle zone morte del tuo WiFi.

Con due fantastiche porte ethernet 2.5G a completare il pacchetto, ASUS ROG Rapture GT-AX6000 è in offerta solo per oggi e fino a mezzanotte al prezzo imperdibile di 295,45€. Per accedere alla promozione è necessario che tu sia un abbonato Amazon Prime: in caso, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni riservata a tutti i nuovi iscritti.

