ASUS ROG Strix Carry: la POTENZA nel palmo della tua mano (-33%)

Entra nel mondo del gaming con stile, precisione e affidabilità grazie all’incredibile ASUS ROG Strix Carry. Questo mouse da gaming wireless tascabile è progettato per gli appassionati che non vogliono compromettere la qualità delle loro esperienze di gioco, nemmeno quando sono in movimento. E ora, con un esclusivo sconto del 33% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo competitivo di soli 49,99 euro, anziché 74,90 euro.

ASUS ROG Strix Carry: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

Con la sua doppia connettività wireless 2.4GHz RF e Bluetooth, il ROG Strix Carry offre una flessibilità senza pari. Gioca ovunque ti trovi senza preoccuparti di ritardi o connessioni instabili. E con una durata della batteria che supera le 300 ore in modalità 2.4GHz e le 400 ore in modalità Bluetooth, non dovrai mai interrompere le tue sessioni di gioco per ricaricare.

Ma il ROG Strix Carry non è solo potenza senza controllo: è anche precisione pura. Il sensore ottico PMW3330 offre una risoluzione fino a 7200 DPI e una velocità di tracciamento di 150 IPS, garantendo una reattività immediata e una precisione estrema in ogni movimento. E grazie alla tecnologia smarthop, puoi godere di un collegamento senza interferenze, concentrati solo sulla vittoria.

Ma c’è di più. Il socket ROG ti permette di personalizzare il feeling dei clic inserendo nuovi switch o sostituendo quelli usurati, garantendo una durata ancora più lunga al tuo mouse da gaming preferito.

Non lasciarti scappare questa opportunità unica: acquista ora l’ASUS ROG Strix Carry su Amazon con il 33% di sconto e porta le tue abilità di gioco a nuove vette. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo speciale di soli 49,99 euro.