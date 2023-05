ASUS ROG Strix G16: un notebook mostruoso con 350 euro di sconto

Se ami il gaming e vuoi un notebook potente, performante e dal design accattivante, non puoi perdere questa fantastica offerta su Amazon.

Il notebook da gaming ASUS ROG Strix G16 è disponibile a solo 1599 euro invece di 1949 euro, al minimo storico assoluto. Si tratta di un risparmio del 18% su un prodotto che ti stupirà non solo per un design avveniristico, ma soprattutto per prestazioni eccezionali.

Notebook ASUS ROG Strix G16: giochi al massimo, dove vuoi

Il notebook da gaming ASUS ROG Strix G16 è un PC portatile che ti permette di godere al massimo dei tuoi giochi preferiti, grazie a un hardware di ultima generazione e a un display da 16 pollici ultraveloce. Il notebook è dotato di un processore Intel Core i7-13650HX di tredicesima generazione e di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 con Dynamic Boost, che ti assicurano una potenza e una fluidità incredibili in tutti i giochi più recenti.

La memoria RAM è di 16 GB DDR5 a 4800 MHz (espandibile fino a 32 GB) e lo spazio di archiviazione è di 512 GB su SSD PCIe Gen4x4, che ti permettono di gestire grandi librerie di giochi e intense sessioni di multitasking.

Degno di nota è anche il display da 16 pollici con risoluzione FHD e tecnologia anti-glare, che ti offre una qualità visiva fantastica grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, al supporto Dolby Vision, all’Adaptive-Sync e al rapporto schermo/corpo del 90%. Potrai così immergerti in una esperienza di gaming e di visione stellare, con colori vividi e immagini fluide. Il notebook ha anche una tastiera retroilluminata a quattro zone RGB, che ti permette di personalizzare il tuo stile e di giocare comodamente anche al buio.

Per prestazioni di questa portata serve il sistema di raffreddamento all’avanguardia ROG Intelligent Cooling, che massimizza il percorso disponibile per l’uscita dell’aria calda dalla macchina e aumenta drasticamente il flusso d’aria complessivo. Il notebook utilizza anche la pasta termica liquida Thermal Grizzly Conductonaut Extreme sul processore, per garantire una migliore dissipazione del calore e una maggiore durata delle prestazioni. Trovi anche un MUX Switch dedicato e il supporto NVIDIA Advanced Optimus, che ti permettono di liberare il vero potenziale del tuo hardware e di ottimizzare la durata della batteria.

Il notebook ha anche una ricca dotazione di porte e connessioni, tra cui una porta Thunderbolt 4, tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, una porta HDMI 2.0b, una porta RJ45 LAN, una presa per le cuffie e un lettore di schede microSD. Il notebook supporta anche il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2 per collegarsi facilmente ai dispositivi wireless.

Non lasciarti sfuggire questa occasione imperdibile e acquista ora il notebook da gaming ASUS ROG Strix G16 con 350 euro di sconto su Amazon. Affrettati perché l’offerta è valida solo per oggi o fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.