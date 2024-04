ASUS ROG Strix SCAR 18: un MOSTRO DI POTENZA a -500€

Nel caso di ASUS ROG Strix SCAR 18, l’etichetta “mostro di potenza” è decisamente meritata: oggi puoi acquistare il notebook da gaming con un’offerta a tempo su Amazon che ti permette di risparmiare 500 euro sul prezzo di listino. Partiamo dal sistema operativo: è Windows 11 Home. Ora, tenetevi forte perché stiamo per elencarne i punti di forza.

Le specifiche del notebook ASUS ROG Strix SCAR 18

Le specifiche tecniche sono impressionanti, al di sopra di qualsiasi altro modello in circolazione. Si parte con il display da 18 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel e refresh rate che arriva a 240 Hz, per arrivare al processore Intel core i9 14900HX, senza dimenticare la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB di memoria dedicata. A questo si aggiungono 32 GB di RAM DDR5, le unità SSD PCIe da 2 TB per lo storage, la connettività Wi-Fi 6E e l’impiego di una tecnologia avanzata per la dissipazione del calore. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa.

Come si può facilmente intuire dalle sue caratteristiche, non è un notebook per tutti, ma l’offerta a tempo di oggi su Amazon (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) permette di acquistarlo con uno sconto di ben 500 euro rispetto al listino ufficiale, al prezzo finale di 4.499 euro invece di 4.999 euro. Una spesa importante, a fronte della quale, però, ASUS ROG Strix SCAR 18 propone un comparto hardware di livello assoluto, tra i migliori in circolazione sul fronte gaming.

Amazon garantisce la disponibilità immediata del prodotto, occupandosi di gestire direttamente sia la vendita che la spedizione, dunque senza passare da intermediari. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine può contare sulla consegna gratuita prevista già entro domani. Sono inclusi anche tre mesi gratis di Game Pass.