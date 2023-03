ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023) disponibile in Italia

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo ROG Zephyrus Duo 16 (2023), un potente notebook per gamer che integra i recenti componenti hardware di AMD e NVIDIA. Lo schermo secondario permette di migliorare il multitasking, quindi il laptop è un’ottima scelta anche per i creatori di contenuti. Il prezzo è ovviamente elevato e quindi non alla portata di tutti.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16: specifiche e pezzo

Il ROG Zephyrus Duo 16 ha uno schermo a mini LED da 16 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate di 240 Hz. Lo schermo secondario ScreenPad Plus da 14 pollici (3840×1100 pixel) può essere sollevato fino a formare un angolo di 13 gradi. Ciò agevola l’interazione touch e migliora la dispersione del calore.

La dotazione hardware comprende il processore AMD Ryzen 9 7945HX (16 core con frequenza massima di 5,4 GHz), 32 GB di RAM DDR5-4800, SSD PCIe 4.0 da 2 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB di memoria GDDR6. La connettività è garantita da Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e LAN 2.5G.

Sono inoltre presenti 6 altoparlanti, webcam full HD, jack audio, uscita HDMI 2.1, quattro porte USB (due Type-C e due Type-A), lettore microSD, tastiera retroilluminata e batteria da 90 Wh con supporto per la ricarica rapida (50% in 30 minuti). Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Il nuovo ROG Zephyrus Duo 16 può essere acquistato su ASUS eShop al pezzo di 4.999,00 euro. Fino all’11 aprile, gli utenti riceveranno in regalo il gioco Redfall Bite Back Edition. Il codice verrà inviato all’email usata per la registrazione.