ASUS ROG Zephyrus M16 (2023) disponibile in Italia

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo ROG Zephyrus M16 (GU604), un potente notebook per il gaming con processore Intel Core i9-13900H e schede video NVIDIA GeForce RTX 4080/4090. La dotazione hardware e la qualità costruttiva giustifica il prezzo piuttosto elevato. È chiaro che il prodotto è riservato ad un ristretto numero di utenti.

ROG Zephyrus M16 (2023): specifiche e prezzo

Il ROG Zephyrus M16 (2023) ha uno schermo Nebula HDR a mini LED da 16 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 240 Hz. Ha ricevuto inoltre le certificazioni PANTONE, 100% DCI-P3, Dolby Vision e VESA DisplayHDR 1000. Sulla cover c’è un display AnimeMatrix che mostra varie animazioni.

La dotazione hardware comprende il processore Intel Core i9-13900H a 14 core, 16 o 32 GB di RAM DDR5-4800, SSD PCIe 4.0 da 1 o 2 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 o 4090 con 12 o 16 GB di memoria GDDR6. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Sono inoltre presenti la webcam a 1080p compatibile con Windows Hello, tastiera retroilluminata, quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, jack audio, uscita HDMI 2.1, quattro porte USB (due 3.2 Gen 2 Type-A e due 3.2 Gen 2 Type-C), slot per microSD, microfoni con cancellazione del rumore e batteria da 90 Wh con ricarica rapida (50% in 30 minuti). Spessore e peso sono 19,9 millimetri e 2,1 Kg, rispettivamente.

Il ROG Zephyrus M16 (2023) può essere acquistato online su ASUS eShop. Il prezzo della configurazione base (32 GB di RAM, SSD da 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080) è 3.799,00 euro. Il modello con 16 GB di RAM, SSD da 2 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090 costa 4.499,00 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.