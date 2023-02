ASUS ROG Strix Scar 18 disponibile in Italia

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia nel nuovo ROG Strix Scar 18 presentato al CES 2023 di Las Vegas. Come si deduce dal nome, il notebook appartiene alla serie Republic of Gamers, quindi è indirizzato agli utenti che cercano il massimo delle prestazioni durante l’esecuzione dei giochi. La dotazione hardware comprende un processore Intel Core di 13esima generazione e una GPU NVIDIA GeForce RTX 40. Il prezzo è ovviamente “esclusivo”.

ASUS ROG Strix Scar 18: specifiche e prezzo

Il ROG Strix Scar 18 è il primo notebook della serie con schermo Nebula da 18 pollici (2560×1600 pixel e refresh rate di 240 Hz). Altre caratteristiche del display sono: trattamento anti-riflesso, rapporto d’aspetto 16:10, luminosità di 500 nit, certificazione Dolby Vision e gamma colore 100% CDI-P3.

ASUS ha scelto il processore Intel Core i9-13980HX, ovvero il più potente in assoluto con 24 core e una frequenza massima di 5,6 GHz. La dotazione hardware comprende inoltre 16 GB di RAM DDR5, due SSD PCIe 4.0 da 512 GB in RAID 0 e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB di memoria GDDR6.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e LAN 2,5G. Sono inoltre presenti quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos, tastiera retroilluminata con LED RGB, webcam a 720p, jack audio, uscita HDMI 2.1, porta Thunderbolt 4, due porte USB 3.2 Type-A e una porta USB 3.2 Type-C.

Il sistema operativo è Windows 11 Home. Il ROG Strix Scar 18 può essere acquistato su ASUS eShop. Il prezzo è 4.199 euro.