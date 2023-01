CES 2023: NVIDIA GeForce RTX 40 anche per notebook

Dopo aver annunciato la GeForce RTX 4070 Ti (rebranding della GeForce RTX 4080 da 12 GB), NVIDIA ha svelato al CES 2023 di Las Vegas le corrispondenti GPU RTX 40 per notebook basate sull’architettura Ada Lovelace. I cinque modelli, disponibili a partire dall’8 febbraio, troveranno posto nei prodotti di Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI, Razer e Samsung.

NVIDIA GeForce RTX 40 per gaming laptop

Le nuove GPU per notebook sono GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 e RTX 4050. Ovviamente il numero più grande indica specifiche migliori e quindi prestazioni più elevate. I cinque modelli condividono molte caratteristiche, tra cui il supporto per il ray tracing in tempo reale e la tecnologia DLSS 3. NVIDIA afferma che l’efficienza energetica è stata migliorata oltre tre volte rispetto alla precedente generazione.

Queste sono le specifiche principali delle GPU:

GeForce RTX 4090 : 9.728 CUDA Core con frequenza massima di 2.040 MHz, TDP massimo di 150 Watt e 16 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 256 bit

: 9.728 CUDA Core con frequenza massima di 2.040 MHz, TDP massimo di 150 Watt e 16 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 256 bit GeForce RTX 4080 : 7.424 CUDA Core con frequenza massima di 2.280 MHz, TDP massimo di 150 Watt e 12 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 192 bit

: 7.424 CUDA Core con frequenza massima di 2.280 MHz, TDP massimo di 150 Watt e 12 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 192 bit GeForce RTX 4070 : 4.608 CUDA Core con frequenza massima di 2.175 MHz, TDP massimo di 115 Watt e 8 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 128 bit

: 4.608 CUDA Core con frequenza massima di 2.175 MHz, TDP massimo di 115 Watt e 8 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 128 bit GeForce RTX 4060 : 3.072 CUDA Core con frequenza massima di 2.370 MHz, TDP massimo di 115 Watt e 8 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 128 bit

: 3.072 CUDA Core con frequenza massima di 2.370 MHz, TDP massimo di 115 Watt e 8 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 128 bit GeForce RTX 4050: 2.560 CUDA Core con frequenza massima di 2.370 MHz, TDP massimo di 115 Watt e 6 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 96 bit

Le GeForce RTX 4090, 4080 e 4070 saranno disponibili dall’8 febbraio in notebook con prezzi da 1.999 dollari. Le GeForce RTX 4060 e 4050 saranno disponibili dal 22 febbraio in notebook con prezzi da 999 dollari.