CES 2023: NVIDIA annuncia la GeForce RTX 4070 Ti

Come anticipato dalla stessa NVIDIA (per errore), la GeForce RTX 4080 con 12 GB di memoria GDDR6X diventa GeForce RTX 4070 Ti. L’annuncio effettuato al CES 2023 di Las Vegas conferma le specifiche della GPU, ma c’è anche una sorpresa per gli utenti. Il prezzo è stato infatti ridotto rispetto a quello originario. Il merito è sicuramente di AMD.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti: specifiche e prezzo

Come è noto, NVIDIA aveva annunciato una versione della GeForce RTX 4080 con 12 GB di memoria. In seguito alle proteste degli utenti, l’azienda ha deciso di non avviare le vendite per evitare “confusione” con la versione da 16 GB. La scheda video sarà ora disponibile come GeForce RTX 4070 Ti.

Le specifiche sono già note: architettura Ada Lovelace, 7.680 CUDA Core con frequenza base di 2,31 GHz e Boost di 2,61 GHz, 12 GB di memoria GDDR6X con interfaccia a 192 bit, supporto per ray tracing in tempo reale, DLSS 3 e monitor con risoluzione 8K a 60 Hz o 4K a 240 Hz.

La vera sorpresa è rappresentata dal prezzo. La GeForce RTX 4080 da 12 GB costava 1.099 euro. La “nuova” GeForce RTX 4070 Ti costa invece 919 euro. La riduzione è dovuta soprattutto al lancio della Radeon RX 7900 XT di AMD. Gli utenti italiani potranno acquistare la scheda video a partire dal 5 gennaio. Non esiste una Founders Edition, quindi sarà disponibile solo tramite i partner di NVIDIA.