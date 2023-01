NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti: specifiche confermate

Tra pochi giorni inizierà il CES 2023 di Las Vegas. NVIDIA parteciperà alla manifestazione, dove annuncerà probabilmente la GeForce RTX 4070 Ti, rebranding della GeForce RTX 4080 da 12 GB. L’azienda californiana ha confermato il nome e alcune specifiche sul sito ufficiale a fine dicembre, prima di rimuovere la pagina pubblicata per errore. Un utente ha tuttavia scattato uno screenshot, successivamente condiviso su Twitter.

GeForce RTX 4070 Ti: specifiche già note

NVIDIA ha annunciato le nuove schede video della serie RTX 40 il 20 settembre. I modelli attesi sul mercato erano tre. Oltre alla GeForce RTX 4090, gli utenti avrebbero trovato nei negozi le versioni della GeForce RTX 4080 con 16 e 12 GB di memoria GDDR6X. La GeForce RTX 4090 è in vendita da ottobre, mentre la GeForce RTX 4080 da 16 GB è disponibile da novembre. Che fine ha fatto la GeForce RTX 4080 da 12 GB?

Dopo aver ricevuto alcuni feedback negativi, NVIDIA ha deciso di non lanciare sul mercato la versione da 12 GB, in quanto il nome avrebbe creato confusione tra gli utenti. Un noto leaker ha scoperto che sarà disponibile come GeForce RTX 4070 Ti. L’azienda ha confermato il nome e le specifiche con la pubblicazione (troppo anticipata) della pagina sul sito ufficiale.

GeForce RTX 4070 Ti

Coming Month XXhttps://t.co/Z6Hv1Vv7ol pic.twitter.com/7sudSwgsFZ — 188号 (@momomo_us) December 30, 2022

La GeForce RTX 4070 Ti da 12 GB (interfaccia a 192 bit) integra 7.680 CUDA Core e raggiunge una frequenza massima di 2,61 GHz. La GPU permette di eseguire giochi a risoluzione 4K con refresh rate fino a 240 Hz oppure 8K a 60 Hz con DSC (Display Stream Compression) e HDR. Il prezzo originario della GeForce RTX 4080 da 12 GB era 899 dollari (1.099 euro in Italia). Secondo Wccftech, il prezzo della GeForce RTX 4070 Ti sarà 799 dollari, quindi dovrebbe essere 999 euro in Italia.

