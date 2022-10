NVIDIA ferma il lancio della GeForce RTX 4080 12 GB

È una decisione piuttosto anomala quella presa da NVIDIA, che dopo aver annunciato la nuova scheda video GeForce RTX 4080 12 GB nel mese di settembre, ha deciso di cancellarne il lancio previsto per novembre. La versione da 16 GB arriverà invece regolarmente sul mercato, così come avvenuto nei giorni scorsi con la GeForce RTX 4090 16 GB.

La GeForce RTX 4080 12 GB non c’è più

A spiegare la scelta è un breve comunicato comparso sulle pagine del sito ufficiale. In breve, c’è stato un ripensamento sul nome scelto, che avrebbe creato confusione negli acquirenti. Sono stati decisivi i feedback raccolti: in molti non hanno apprezzato le differenze tra le due GPU identificate dallo stesso appellativo, entrambe comunque basate sull’architettura Ada Lovelace. Riportiamo di seguito in forma tradotta quanto scritto dall’azienda.

La RTX 4080 12 GB è una scheda video fantastica, ma non è stata battezzata nel modo giusto. Avere due GPU con la designazione 4080 crea confusione. Così, premiamo il pulsante “unlaunch” per la 4080 12 GB.

Nessun cambiamento è invece previsto per l’incarnazione da 16 GB, che esordirà a metà novembre come previsto dalla roadmap.

La RTX 4080 16 GB è meravigliosa e sta per deliziare i giocatori di tutto il mondo, a partire dal 16 novembre.

Nell’occasione, NVIDIA sottolinea il grande successo ottenuto dal modello 4090 (1.979 euro) al debutto, confermando che si aspetta un’accoglienza altrettanto calorosa per l’unica variante della 4080 sopravvissuta. Il prezzo è fissato in 1.479 euro.

A questo punto, non è chiaro se quella conosciuta fino a oggi come GeForce RTX 4080 12 GB (1.099 euro) arriverà mai sul mercato con un appellativo differente oppure se l’idea del lancio sia stata definitivamente accantonata. Di certo, chi era intenzionato ad acquistare il modello più economico dei tre rimarrà a bocca asciutta.