NVIDIA GeForce NOW: giochi a 1440p su Chrome

NVIDIA ha annunciato una novità che verrà sicuramente apprezzata da molti utenti. Il servizio GeForce NOW supporta ora lo streaming dei giochi fino a risoluzione 1440p su Chrome e Edge per PC. La nuova impostazione per i browser è disponibile per gli abbonati al piano RTX 3080. L’azienda californiana ha inoltre aggiunto altri sei nuovi titoli.

Streaming a 1440p e 120 fps

GeForce NOW è il servizio che permette di eseguire i giochi in streaming. È quindi particolarmente indicato per gli utenti che non hanno una configurazione hardware aggiornata (soprattutto la scheda video). NVIDIA offre tre tipi di abbonamento: Free, Priority e RTX 3080. Le differenze principali sono rappresentate dalle risorse dedicate, dalla qualità dello streaming e dalla durata delle sessioni di gioco.

L’abbonamento RTX 3080 (9,99 euro/mese o 99,99 euro per sei mesi) permette di accedere ai server con schede video GeForce RTX 3080. La massima qualità si può ottenere solo su alcuni dispositivi. Finora lo streaming a 1440p e 120 fps era disponibile solo con l’app per Windows e macOS. La versione web era limitata a 1080p e 60 fps. NVIDIA ha annunciato che lo streaming raggiunge la risoluzione 1440p a 120 fps anche su Chrome e Microsoft Edge.

L’opzione può essere selezionata nelle impostazioni personalizzate relative alla qualità dello streaming. Non è noto se e quando verranno supportati gli altri browser (Firefox si ferma a 1920×1200 pixel e 60 fps). I nuovi giochi sono: Thymesia, Century: Age of Ashes, Clanfolk, Coromon, Hypercharge: Unboxed e Phoenix Point. La libreria di GeForce NOW è composta da oltre 1.300 titoli.

