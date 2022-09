Intel sfida NVIDIA con le GPU Arc A770 e A750

Intel aveva svelato disponibilità e prezzo della Arc A770 durante l’evento di presentazione dei processori Core di 13esima generazione. Ora è il turno della “sorella minore” Arc A750. Il lancio sul mercato avverrà lo stesso giorno (12 ottobre negli Stati Uniti), ma il prezzo sarà inferiore. L’azienda di Santa Clara ha mostrato inoltre un confronto con la NVIDIA GeForce RTX 3060.

Intel Arc A770/A750 vs NVIDIA GeForce RTX 3060

Intel evidenzia che i prezzi nel segmento 200-400 dollari sono notevolmente aumentati negli ultimi anni. Ad esempio, il prezzo medio della NVIDIA GeForce RTX 3060 è 418 dollari. L’azienda di Santa Clara vuole invece invertire il trend, offrendo anche prestazioni superiori. Le GPU Arc A770 con 8 e 16 GB di memoria GDDR6 costeranno 329 e 349 dollari, rispettivamente. La GPU Arc A750 sarà disponibile a 289 dollari.

In base ai calcoli di Intel, la Arc A750 offre prestazioni per dollaro fino al 53% superiori a quelle della GeForce RTX 3060, mentre per la Arc A770 è +42%. Nel video pubblicato su YouTube vengono evidenziate le prestazioni della Arc A750 durante l’esecuzione di giochi DirectX 12 e Vulkan a risoluzione 1440p e 1080p. In quasi tutti i casi, la GPU di Intel garantisce fps più alti.

Le specifiche della Arc A770 son note. La Arc A750 integra 28 Xe-Core a 2,05 GHz, 28 unità di ray-tracing e 8 GB di memoria GDDR6 (larghezza di banda fino a 512 GB/s). Anche la Arc A750 supporta la tecnologia XeSS (Xe Super Sampling) che sfrutta l’intelligenza artificiale per incrementare i frame rate alle risoluzione più alte.