Intel Arc A770 in vendita dal 12 ottobre

Durante l’evento di presentazione dei processori Core di 13esima generazione, Intel ha svelato disponibilità e prezzo della GPU desktop Arc A770. Questo modello, il più potente offerto dall’azienda di Santa Clara, competerà contro la GeForce RTX 3060 di NVIDIA e la Radeon RX 6650 XT.

Intel Arc A770: specifiche e prezzo

La GPU Arc A770 è la seconda della serie (nome in codice Alchemist) ad arrivare sul mercato (la Arc A380 viene venduta in Cina). Si tratta del modello più potente tra quelli sviluppati da Intel. Può offrire prestazioni sufficienti per eseguire giochi a risoluzione 1440p. L’azienda californiana afferma che la Arc A770 garantisce performance ray-tracing del 65% superiori a quelle della concorrenza.

La GPU integra integra 21,7 miliardi di transistor a 6 nanometri, 32 Xe-Core a 2,1 GHz, 32 unità di ray-tracing e 8 GB di memoria GDDR6 (larghezza di banda fino a 512 GB/s). La versione Limited Edition ha 16 GB di memoria.

Intel Arc A770 supporta lo standard PCI Express 4.0, display HDR, refresh rate variabile, decodifica AV1, DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 e XeSS (Xe Super Sampling). Quest’ultima tecnologia, equivalente alla DLSS di NVIDIA e alla FidelityFX Super Resolution di AMD, sfrutta l’intelligenza artificiale per incrementare i frame rate alle risoluzione più alte.

Il primo gioco compatibile è Shadow of the Tomb Raider. Il supporto per altri 20 titoli arriverà entro fine anno. Intel XeSS supporta anche le GPU di NVIDIA e AMD. Il kit di sviluppo è stato pubblicato su GitHub.

Le due versioni della GPU saranno disponibili negli Stati Uniti dal 12 ottobre. Il prezzo base è 329,00 dollari. Non è noto quando arriverà in Italia.