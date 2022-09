Intel Arc: svelate le specifiche delle GPU desktop

Da circa tre mesi è in vendita (al momento solo in Cina) la prima GPU per PC desktop, ovvero Arc A380. Intel ha ora svelato tutte le specifiche degli altri tre modelli della serie A (nome in codice Alchemist). L’azienda californiana non ha tuttavia comunicato disponibilità e prezzi.

Intel Arc A580, A750 e A770: specifiche complete

Le GPU Alchemist per PC desktop sono quattro. Tutte vengono prodotte da TSMC con tecnologia a 6 nanometri. Arc A380 è il modello entry level con 7,2 miliardi di transistor, otto Xe-Core a 2 GHz, otto unità di ray tracing e 6 GB di memoria GDDR6 (larghezza di banda fino a 186 GB/s).

Per la fascia media sarà disponibile la GPU Arc A580 con 21,7 miliardi di transistor, 24 Xe-Core a 1,7 GHz, 24 unità di ray tracing e 8 GB di memoria GDDR6 (larghezza di banda fino a 512 GB/s). Gli altri due modelli appartengono alla fascia medio-alta. Arc A750 integra 21,7 miliardi di transistor, 28 Xe-Core a 2,05 GHz, 28 unità di ray tracing e 8 GB di memoria GDDR6 (larghezza di banda fino a 512 GB/s).

Infine, Arc A770 integra 21,7 miliardi di transistor, 32 Xe-Core a 2,1 GHz, 32 unità di ray tracing e 8/16 GB di memoria GDDR6 (larghezza di banda fino a 560 GB/s). La versione con 16 GB di memoria è denominata A770 Limited Edition. Tutte le GPU supportano lo standard PCI Express 4.0, la tecnologia di upscaling XeSS, display HDR, refresh rate variabile, decodifica AV1, DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3 e OpenGL 4.6.

Per quanto riguarda le prestazioni, Arc A750 dovrebbe competere con NVIDIA GeForce RTX 3060 e AMD Radeon RX 6600. I diretti concorrenti di Arc A770 sono invece NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti e AMD Radeon RX 6650 XT. Al momento non è previsto il lancio di una GPU in grado di impensierire i modelli di fascia alta di NVIDIA e AMD.