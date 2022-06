Intel Arc A380: prima GPU desktop in vendita

Come promesso a fine marzo, in occasione del lancio delle prime GPU mobile, Intel ha avviato la commercializzazione della prima GPU per desktop. Si tratta della Arc A380, uno dei due modelli di fascia bassa. Inizialmente sarà disponibile solo in Cina, ma arriverà presto in altri paesi.

Intel Arc A380: specifiche e prezzo

Intel Arc A380 viene realizzata da TSMC con tecnologia di processo a 6 nanometri. La GPU è basata sull’architettura Xe HPG e integra 8 Xe core e 8 unità di ray tracing. È abbinata a 6 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 96 bit. La frequenza base è 2 GHz, mentre il TDP è 75 Watt.

Arc A380 supporta fino a quattro schermi 4K HDR a 120 Hz, grazie alle uscite HDMI 2.1 e DisplayPort 2.0, oltre alle librerie DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3 e OpenGL 4.6. Il Media Engine permette la codifica/decodifica di video AV1, HVEC e H.264. Intel promette prestazioni fluide con ray tracing durante l’esecuzione dei giochi più popolari a 1080p/60fps (League of Legends, Moonlight Blade, Naraka: Bladepoint, PUBG: Battlegrounds e altri).

I partner che offriranno le prime schede desktop in Cina sono Acer, ASUS, Gigabyte, GUNNIR, HP e MSI. Il prezzo è 1.030 yuan, pari a circa 150 euro. Nel corso dell’estate dovrebbe arrivare in altri paesi, insieme alle GPU di fascia media e alta Arc A580/A750/A770, e al secondo modello di fascia bassa Arc A310. Nei prossimi giorni appariranno online le prime recensioni e i confronti con le GPU di AMD e NVIDIA.