NVIDIA GeForce RTX 4080 da 12 GB diventa RTX 4070 Ti?

NVIDIA aveva comunicato a metà ottobre che la GeForce RTX 4080 con 12 GB di memoria non sarebbe arrivata sul mercato per evitare di confondere gli utenti. Secondo un noto leaker, l’azienda californiana cambierà il nome in GeForce RTX 4070 Ti. Il lancio ufficiale è previsto per gennaio 2023.

Renaming per la GeForce RTX 4080 da 12 GB

Le nuove GPU della serie RTX 40 sono state annunciate il 20 settembre. Il modello di punta GeForce RTX 4090 è in vendita dal 12 ottobre ad un prezzo consigliato di 1.949 euro. Le due GeForce RTX 4080 dovevano arrivare sul mercato il 16 novembre, ma gli utenti troveranno solo la versione con 16 GB di memoria GDDR6X.

NVIDIA aveva scelto lo stesso nome, nonostante la versione da 12 GB abbia specifiche decisamente inferiori alla versione da 16 GB. L’azienda californiana ha ammesso l’errore di marketing, bloccando l’uscita del modello da 12 GB. Come ipotizzato, NVIDIA sceglierà un nome differente che indica chiaramente un diverso livello di prestazioni. Secondo un noto leaker si chiamerà GeForce RTX 4070 Ti.

The original RTX 4080 12GB will become RTX 4070 Ti instead. — kopite7kimi (@kopite7kimi) November 8, 2022

Il prezzo originale era 899 dollari (1.099 euro in Italia). Nel frattempo, AMD ha annunciato la nuova Radeon RX 7900 XT che sarà disponibile dal 13 dicembre a 899 dollari. Se le prestazioni della GPU concorrente (venduta allo stesso prezzo) si riveleranno superiori non solo alla GeForce RTX 4080 da 12 GB, ma anche alla versione da 16 GB, NVIDIA sarà costretta a rivedere al ribasso la cifra chiesta per l’acquisto.