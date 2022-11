AMD annuncia Radeon RX 7900 XTX e 7900 XT

AMD ha svelato a Las Vegas le nuove schede video Radeon RX 7900 XTX e 7900 XT basate sull’architettura RDNA 3, la prima al mondo con design a chiplet. Sul package ci sono infatti due moduli separati per GPU e memoria, un approccio simile a quello adottato per i processori Ryzen. I primi due modelli saranno in vendita dal 13 dicembre. A livello di prezzo, AMD vince la sfida con NVIDIA.

Radeon RX 7900 XTX e 7900 XT: specifiche e prezzi

Il design a chiplet dell’architettura RDNA 3 prevede un Graphics Compute Die (GCD) a 5 nanometri e sei Memory Cache Die (MCD) a sei nanometri per un totale di 58 miliardi di transistor. I sei MCD sono attivi nella Radeon RX 7900 XTX con 24 GB di memoria GDDR6 (bus da 384 bit) e 96 MB di Infinity Cache. La GPU integra 96 Compute Unit a 2,3 GHz (Boost Clock fino a 2,5 GHz).

Nella Radeon RX 7900 XT è stato disattivato un MCD, quindi ci sono 20 GB di memoria GDDR6 con bus da 320 bit e 80 MB di Infinity Cache. La GPU integra invece 84 Compute Unit a 2 GHz (Boost Clock fino a 2,4 GHz). Il Total Board Power (TBP) è 355 e 300 Watt, rispettivamente. Oltre che dallo slot PCIe 4.0, le due schede ricevono alimentazione tramite due connettori a 8 pin.

Le schede occupano 2,5 slot e hanno tre ventole. Sulla staffa posteriore ci sono le porte HDMI 2.1a (due), DisplayPort 2.1 e USB Type-C. AMD afferma che le prestazioni per Watt sono il 54% superiori a quelle della precedente generazione. Le due schede saranno disponibili dal 13 dicembre.

Tra i partner dell’azienda californiana ci sono ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX e Yeston. I prezzi sono 999 dollari (Radeon RX 7900 XTX) e 899 dollari (Radeon RX 7900 XT). A titolo di confronto le NVIDIA GeForce RTX 4090 e RTX 4080 costano 1.599 e 1.199 dollari.