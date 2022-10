GeForce RTX 4090, il cavo si fonde: NVIDIA indaga

Un paio di utenti già in possesso di una GeForce RTX 4090 hanno segnalato un problema che, se confermato, sarebbe da etichettare come potenzialmente molto grave. Riguarda la fusione del cavo e/o dell’adattatore delegato all’alimentazione, nonché del relativo slot di connessione. Stando a quanto comunicato attraverso le pagine del sito The Verge, i tecnici di NVIDIA si sono già messi al lavoro per far luce sulla vicenda. Riportiamo qui sotto, in forma tradotta, la dichiarazione attribuita a un portavoce.

Stiamo indagando i report. Ci siamo messi in contatto con il primo possessore e raggiungeremo gli altri per ottenere ulteriori informazioni.

Il cavo della GeForce RTX 4090 si fonde?

A finire sotto la lente d’ingrandimento è il connettore 12VHPWR in dotazione alla scheda, lo stesso oggetto di un avviso diramato da CableMod che invita prestare particolare attenzione al suo posizionamento: piegarlo in orizzontale o in verticale potrebbe causare un allineamento non ottimale tra le componenti. Qualcuno, su YouTube, l’ha già definito pericoloso , senza troppi giri di parole.

La fotografia visibile di seguito è presa da un post condiviso dall’utente reggie_gakil su Reddit. Mostra l’adattatore parzialmente fuso e irrimediabilmente rovinato del modello commercializzato da Gigabyte. Una segnalazione simile giunge anche da un possessore della scheda ASUS RTX 4090 TUF Gaming.

La soluzione potrebbe essere affidarsi a un cavo compatibile, ma di terze parti. Di certo, non sono gli acquirenti di una scheda video top di gamma (e costosa) a doversene far carico.

Nelle scorse settimane, confermando lo stop alla commercializzazione del modello GeForce RTX 4040 da 12 GB, la società ha sottolineato il successo ottenuto al lancio dalla RTX 4090. Per il mercato italiano, il prezzo della scheda video parte da 1.979 euro.