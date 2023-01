CES 2023: Intel Raptor Lake per notebook con 24 core

A fine settembre 2022 erano stati annunciati i primi processori desktop di 13esima generazione (architettura Raptor Lake). Intel ha ora presentato al CES 2023 di Las Vegas le corrispondenti CPU per notebook appartenenti alle serie HX, H, U e P per un totale 32 modelli. I visitatori potranno vedere i notebook dei partner che arriveranno sul mercato nelle prossime settimane.

Intel Raptor Lake per notebook

Le quattro serie differiscono principalmente per le frequenza di clock e per il valore di TDP. Tutti i processori sono realizzati con tecnologia Intel 7 (10 nanometri) e hanno un’architettura ibrida (combinazione di core ad alte prestazioni e core ad alta efficienza). Le CPU della serie HX troveranno posto nei cosiddetti “desktop replacement”, quindi garantiscono il massimo in termini di velocità (e consumi).

Intel offre 9 modelli HX (tre Core i9, tre Core i7 e tre Core i5) con GPU integrata (16/32 unità di esecuzione), supporto DDR5 a 4.800/5.600 MHz (fino a 128 GB) e TDP massimo di 157 Watt. Il top di gamma, nonché il processore mobile più veloce del mondo, è il Core i9-13980HX con 24 core (8 P-core e 16 E-core) che raggiunge una frequenza massima di 5,6 GHz. Nella tabella sono indicate tutte le specifiche (cliccare per ingrandire):

La serie H include invece 11 modelli (tre Core i9, quattro Core i7 e quattro Core i5) con un massimo di 14 core. Integrano GPU con un massimo di 96 unità di esecuzione e supportano memorie LPDDR5 a 6.400/5.200 MHz. Il TDP massimo è 115 Watt. Il top di gamma è il Core i9-13900HK (6 P-core e 8 E-core) con frequenza massima di 5,4 GHz. Nella tabella sono indicate tutte le specifiche (cliccare per ingrandire):

La serie P è invece composta da 4 modelli (due Core-i7 e due Core-i5). Integrano GPU con un massimo di 96 unità di esecuzione, mentre il TDP massimo è 64 Watt. Il top di gamma è il Core i7-1370P (6 P-core e 8 E-core) con frequenza massima di 5,2 GHz. Nella tabella sono indicate tutte le specifiche (cliccare per ingrandire):

Infine ci sono 8 modelli della serie U (due Core i7, tre Core i5, due Core-i3 e un Intel Processor U300). Integrano GPU con un massimo di 96 unità di esecuzione, mentre il TDP massimo è 55 Watt. Il top di gamma è il Core i7-1365U (2 P-core e 8 E-core) con frequenza massima di 4,8 GHz. Nella tabella sono indicate tutte le specifiche (cliccare per ingrandire):