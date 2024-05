ASUS TUF F15: scheda tecnica da URLO e sconto di ben 500€

Se siete appassionati di gaming, non potete lasciarvi sfuggire l’incredibile occasione offerta da Amazon oggi: il potente laptop dedicato al gaming ASUS TUF F15 è disponibile a un prezzo speciale di soli 1.199 euro invece di 1.699 euro. Questa offerta è valida solo per oggi, quindi affrettatevi a cogliere questa opportunità per ottenere prestazioni di altissimo livello a un costo imbattibile. Con 16GB di RAM e 1TB di memoria di archiviazione SSD, questo laptop rappresenta un investimento ideale per gli amanti del gaming che desiderano un’esperienza di gioco senza compromessi.

Le caratteristiche tecniche che fanno la differenza

Il notebook ASUS TUF F15 è dotato di un display Full HD da 15,6″ con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e tecnologia Adaptive-Sync, garantendo un’esperienza di gioco ultra-fluida e coinvolgente. Grazie alla potente CPU Intel Core i7-13620H di 13a generazione e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB, potrete godere di prestazioni eccezionali su una vasta gamma di giochi.

L’audio di qualità non è da meno, con due potenti altoparlanti e supporto a DTS:X Ultra per un’esperienza sonora coinvolgente che offre un suono surround virtuale a 7.1 canali. La tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB vi permette di personalizzare il vostro setup, mentre la webcam HD 720p assicura videochiamate chiare e nitide.

Inoltre, il laptop offre una serie di porte tra cui HDMI 2.0b, doppia USB Type-C con supporto DisplayPort e Thunderbolt 4, garantendo una connettività completa e versatile. Il WiFi 6 veloce e affidabile assicura una connessione stabile ovunque vi troviate.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile opportunità: acquistate subito l’ASUS TUF F15 a soli 1.199 euro su Amazon. Le consegne sono veloci e gratuite in tutta Italia, e con Cofidis potete dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero.