ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 arriva in Italia: prezzi e specifiche

A pochi giorni dall’annuncio del monitor ASUS ROG Swift 360Hz in Italia, la stessa società asiatica conferma il lancio nel Vecchio Continente della nuova scheda madre TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 dal formato MicroATX. Ultima aggiunta alla linea TUF Gaming, è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale.

Le specifiche di ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4

Questa scheda madre approda sul mercato con un esclusivo design “Back to the Future”, concepito per ridurre al minimo l’esposizione dei cavi sulla parte superiore della motherboard. Difatti, componenti chiave come connettore di alimentazione, connettore SATA e slot M.2 ora sono posizionati sul retro. Il risultato è una scheda madre compatta – dato il formato MicroATX – con tutti i vantaggi garantiti dalle ultime generazioni di CPU e GPU, in quanto supporta il chipset Z790 di Intel per processori di dodicesima e tredicesima generazione.

TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 vanta un impressionante circuito a 16+1 stadi di potenza DrMOS con PCB a sei strati, socket ProCool e bobine in lega. Lato connettività troviamo quattro slot di memoria RAM DDR4-5333 per un massimo di 128 GB, una porta M.2 PCIe 3.0, due slot M.2 PCIe 4.0 e uno M.2 PCIe 5.0. I slot di espansione includono PCI Express 5.0 (x16), PCI Express 4.0 (forma x4/x16) e PCI Express 4.0.

Altre caratteristiche degne di nota sono la porta 2,5 Gigabit LAN tramite chip Realtek, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, uscita display con DisplayPort x 1 e HDMI x 1 e compatibilità con Windows 11/10. Infine, per il gaming immersivo non mancano l’illuminazione Aura Edge e il codec audio Realtek S1220A.

Prezzi e disponibilità

Sul sito ufficiale dell’ASUS eShop già da oggi la scheda madre ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 può essere acquistata a 399 euro di listino, con offerta di lancio a 365 euro.