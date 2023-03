ASUS annuncia nuovo monitor ROG Swift 360Hz in Italia, perfetto per esport

Il portfolio di prodotti ASUS ROG si espande ancora una volta: a poche settimane dal lancio in Italia di ASUS ROG Strix Scar 18, nuovo laptop da gaming con RTX 4090, la stessa divisione Republic Of Gamers annuncia la disponibilità nel Belpaese del monitor da gaming ROG Swift 360Hz PG27AQN, caratterizzato dal refresh rate elevato e dalle specifiche perfette per tutti coloro che prediligono i titoli competitivi del mondo esport.

Caratteristiche tecniche ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN

Questa periferica da gaming mira a rendere il gaming ad alti livelli ancora più fluido, perfezionando l’esperienza offerta già con altri monitor della linea ASUS ROG. In questo caso il pannello si dota della tecnologia ASUS UltraFast IPS e arriva a una risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel, ovvero 1440p. La frequenza di aggiornamento massima è di 360 Hz, come da nome, mentre la diagonale si ferma a 27 pollici.

Sono tre le caratteristiche chiave che permettono a tale monitor di spiccare rispetto alla concorrenza: in primis, un nuovo tipo di cristalli liquidi che offre una maggiore birifrangenza e una minore viscosità, consentendo ai cristalli liquidi di ruotare più rapidamente e creare spazio per il passaggio della luce. Inoltre, il pattern dei cristalli stessi è ottimizzato per massimizzarne l’efficienza. Infine, non manca un driver di tensione dall’innovativo design a doppio strato per un’immagine più fluida e coerente.

Non può risultare assente il supporto alla tecnologia NVIDIA G-SYNC, e la collaborazione con il gigante verde si intensifica grazie all’introduzione di NVIDIA Reflex Analyzer, sistema che studia la latenza del sistema end-to-end per una misurazione precisa delle prestazioni del PC. Dulcis in fundo, notiamo la funzione Esports Dual Mode che consente di giocare con un’immagine dalle dimensioni più contenute; e la tecnologia HDR con certificazione DisplayHDR™ 600 che, in accoppiata con la luminosità di picco di 600 nit, permette ad ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN di raggiungere un’ottima resa cromatica.

Prezzo e disponibilità

ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN è già disponibile sull’eShop ASUS e presso gli ASUS Gold Store, rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e principali Partner commerciali ASUS al prezzo consigliato al pubblico di 1.899,00 euro IVA inclusa.