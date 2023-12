ASUS TUF Gaming F15, in SUPER sconto a 799€ non c'è di meglio

Per gli amanti del gaming da PC, l’offerta di oggi è una delle migliori di questi giorni. Grazie infatti ad un sconto attivo ancora per poco su Amazon, puoi acquistare il notebook ASUS TUF Gaming F15 a soli 799€. Una grande opportunità per tutti i videogiocatori che vogliono giocare in mobilità spendendo pochissimo.

ASUS TUF F15, perfetto per giocare ovunque

Il cuore dell’ASUS TUF F15 è un processore Intel Core i5 di undicesima generazione, che funziona in sinergia con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 per garantire prestazioni di gioco fluide e buoni dettagli in quasi tutti i giochi. Inoltre questo laptop è costruito per resistere a lunghe sessioni di gioco grazie ad un sistema di raffreddamento avanzato che controlla la temperatura.

Il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz trasforma qualsiasi sessione di gioco in un’esperienza visiva coinvolgente e super reattiva. Inoltre, la tecnologia Adaptive Sync elimina lo strappo delle immagini e riduce il ritardo di input. Facendo ciò viene aumentata ulteriormente l’immersione nel giocare, ideale soprattutto per chi preferisce i titoli competitivi online.

La robustezza è un’altra caratteristica chiave dell’ASUS TUF F15. Conforme agli standard militari MIL-STD-810H, garantisce un’eccellente resistenza agli urti ed agli sbalzi di temperatura. A supporto di tutto ciò è presente una RAM da ben 16 GB e uno spazio di memoria da ben 512 GB.

Acquistare l’ASUS TUF Gaming F15 con il super sconto attivo su Amazon per soli 799€ è un’occasione imperdibile per i videogiocatori che cercano un laptop che offra un’esperienza di gioco di alta qualità senza rinunciare alle prestazioni. La combinazione tra hardware, resistenza e design orientato al gioco rendono questo laptop ottimo per tutti gli utilizzi, anche grazie al sistema operativo installato, cioè l’ultima versione di Windows 11.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.