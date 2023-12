ASUS TUF Gaming Monitor, a SOLI 169,99€ non c'è di meglio

Nel mondo dei videogiochi, l’attrezzatura giusta fa una grande differenza. Oggi, l’ASUS TUF Gaming Monitor, noto per il suo rapporto qualità-prezzo, è in sconto del 26% su Amazon, disponibile a soli 169,99€. Questa è una grande opportunità per chi necessita di un monitor di qualità spendendo il minimo possibile.

ASUS TUF Gaming Monitor, con bordi sottilissimi

L’ASUS TUF Gaming è dotato di uno schermo Full HD (1920 x 1080) da 23,8 pollici che offre immagini nitide e colori vivaci essenziali per un’esperienza di gioco coinvolgente. La tecnologia IPS del pannello garantisce ampi angoli di visione e riproduzione uniforme dei colori, rendendo qualsiasi scena di gioco più realistica.

Questo monitor non è progettato solo per il piacere degli occhi, ma anche per il tuo comfort. Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz ed un tempo di risposta di 1 ms, l’ASUS TUF Gaming riduce al minimo il ritardo di input ed il motion blur per un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Inoltre, la tecnologia Adaptive Sync elimina lo strappo dello schermo per un gameplay più fluido e coinvolgente.

L’ASUS TUF Gaming ha eccellenti caratteristiche tecniche e di comfort, tra queste c’è la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), che garantisce immagini nitide anche nelle scene d’azione dal ritmo frenetico, mentre la bassa luce blu e la tecnologia ASUS Eye Care priva di sfarfallio riducono l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco.

Questa offerta esclusiva del 26% di sconto attiva su Amazon sull’ASUS TUF Gaming Monitor, attualmente disponibile a soli 169,99€, è una grande opportunità per migliorare la tua esperienza di gioco. Con uno sconto del genere infatti, è il momento perfetto per investire in un monitor da gaming che non solo offra grandi prestazioni ma garantisca anche comfort visivo.

