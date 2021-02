Asus TUF Gaming VG27AQ scontato di 130€ su Amazon

Amazon sforna giornalmente sconti molto interessanti, ma quello che vi proponiamo oggi ha quasi dell’incredibile perché riguarda uno dei monitor da gaming più performanti e dall’interessante rapporto qualità prezzo. Si tratta dell’Asus TUF Gaming VG27AQ, un display dedicato principalmente ai giocatori competitivi.

Asus TUF Gaming VG27AQ: caratteristiche tecniche

Partendo dal pannello, questo offre una diagonale di 27 pollici on una risoluzione di 2560×1440 (QHD Wide 1440p). La ragione di questo abbinamento è dovuta più che altro al refresh rate adottato per questo monitor, pari a ben 165Hz. È indirizzato quindi a chi necessita di grandi performance e reattività, piuttosto che di dettagli. Ideale ad esempio per i giocatori che prediligono gli sparatutto e necessitano della massima fluidità durante l’azione di gioco o nelle fasi più frenetiche.

La frequenza di aggiornamento è inoltre accompagnata dal G-Sync di Nvidia, che fornisce la sincronizzazione tra i fotogrammi eliminando quasi del tutto i fenomeni di tearing e stuttering. Infine la velocità di risposta di solo 1 ms garantisce l’assenza del fastidioso effetto ghosting (la scia degli elementi in movimento). Il tutto si traduce in un’immagine sempre chiara e pulita priva di qualsiasi alterazione visiva rafforzata anche dalla presenza dell’HDR 10.

Dal punto di vista della connettività il monitor offre tutto ciò di cui un giocatore ha bisogno. Sono presenti due ingressi HDMI, un DisplayPort ed un jack da 3,5mm per le cuffie. È disponibile su Amazon ad un prezzo di 449,99 euro, con uno sconto di ben 130 euro sul prezzo di listino.