Asus VIVO Mini PN41: il barebone professionale al minimo storico

Il Mini PC che ti proponiamo in questo articolo è una soluzione a dir poco interessante, rivolta in particolar modo all’ambiente professionale. Si tratta dell’Asus VIVO Mini PN41, un piccolo computer barebone aggiornabile a Windows 11 dalla versatilità estrema ideale per l’ufficio o le attività commerciali, ma che ben si adatta anche all’uso domestico, disponibile su Amazon a soli 219 euro segnando il suo minimo storico.

Mini PC Asus VIVO Mini PN41 barebone: caratteristiche tecniche

Il computer si caratterizza per un design piuttosto minimale, ma elegante in una veste completamente nera ed una superficie spazzolata. All’interno ospita un processore Intel Celeron N4505 dual-core con una frequenza massima di 2,9GHz. La CPU è già inserita nell’elenco di compatibilità Microsoft, consentendo l’aggiornamento a Windows 11 non appena disponibile. È possibile installare fino a 16GB di memoria RAM mentre per l’archiviazione è disponibile uno slot SATA per HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di un dispositivo senza grandi pretese dal punto di vista prestazionale, pensato soprattutto per le applicazioni industriali dove affidabilità e silenziosità risultano fondamentali. Il computer, infatti, dispone di un sistema di raffreddamento fanless che lo rende assolutamente silenzioso anche a pieno regime.

Abbiamo parlato però di flessibilità, data da un aspetto davvero particolare del PC. Nella parte posteriore, infatti, è presente una porta configurabile. È possibile scegliere tra VGA, COM, RJ45 per la gestione di una seconda rete fissa o DisplayPort. Per quanto riguarda le uscite audio/video, troviamo una porta HDMI e una Type-C full function che supporta sia la funzione DP che il Power Delivery. Queste, unite all’eventuale DisplayPort consentono di gestire fino a 3 monitor 4K contemporaneamente. Chiaramente non mancano le porte USB, di cui 3 Type-A ed una seconda Type-C frontale per il trasferimento dati ad alta velocità. A completare ci pensano le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un calo di prezzo di oltre 30 euro rispetto al prezzo di listino, l’Asus VIVO Mini PN41 può essere acquistato su Amazon a soli 219,51 euro.