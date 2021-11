ASUS VivoBook 13 Slate OLED è ufficiale: specifiche e immagini

Annunciato in occasione dell'evento Wow The World organizzato dal brand, ASUS VivoBook 13 Slate OLED è un 2-in-1 che al form factor tipico di un laptop affianca modalità di utilizzo che strizzano l'occhio al segmento tablet. Al centro dell'esperienza il display touchscreen da 13,3 pollici con risoluzione Full HD (PANTONE Validated con una gamma cinematografica DCI-P3 al 100%).

ASUS VivoBook 13 Slate OLED: specifiche e immagini

A muovere il comparto hardware è il processore quad core Intel Pentium Silver N6000 da 3,3 GHz insieme a 4 GB di RAM e una memoria eMMC da 128 GB. Non mancano poi WiFi 6, Bluetooth 5.2, una fotocamera frontale da 5 megapixel per riunioni e videochiamate, un secondo sensore posteriore da 13 megapixel, due porte USB 3.2 Type-C, lo slot per schede microSD, un jack audio combo da 3,5 mm, tastiera full size ad aggancio magnetico con ampio toucpad, altoparlanti stereo con Dolby Atmos e una batteria a tre celle da 50 Wh.

Il sistema operativo è Windows 11 Home S.

Le dimensioni sono pari a 310x190x8 mm, il peso si attesta a 785 grammi. Incluso nella confezione il nuovo stilo ASUS Pen 2.0 con 4.096 livelli di pressione e quattro punte intercambiabili.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED sarà disponibile in Italia a partire da fine 2021, al momento il prezzo non è stato reso noto. All'inizio del prossimo anno faranno il loro debutto anche due esclusive Artist Editions realizzate in collaborazione con Steven Harrington e Philip Colbert.