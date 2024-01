ASUS Vivobook 15: offerta SPECIALE del 27% su Amazon

Se sei alla ricerca di un notebook che unisca design distintivo e funzionalità impeccabile, l’ASUS Vivobook 15 è ciò che fa per te. E oggi è il momento perfetto per acquistarlo, con uno sconto eccezionale del 27% su Amazon. Approfitta di questa opportunità e acquistalo al prezzo speciale di soli 549,00 euro, anziché 749,00 euro.

ASUS Vivobook 15: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Innanzitutto, la bellezza del display NanoEdge è irresistibile. Cornici sottili, angoli di visione ampi e la certificazione TÜV Rheinland contro la luce blu rendono l’esperienza visiva piacevole e priva di affaticamento degli occhi. La cerniera lay-flat a 180° aggiunge un tocco di praticità, permettendoti di condividere facilmente lo schermo con colleghi o amici durante le presentazioni o le sessioni di lavoro di gruppo.

La tastiera retroilluminata è un altro punto forte, rendendo il lavoro in ambienti scarsamente illuminati una piacevole esperienza. Perfetto per chi trascorre molte ore a lavorare o studiare, questo laptop offre una soluzione pratica e stilosa.

Ma non è solo questione di stile. Le potenti specifiche interne dell’ASUS Vivobook 15 lo rendono un vero gioiello per le attività quotidiane. Con il Processore Intel Core di Dodicesima generazione i5-1235U, la scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM e l’SSD PCIE da 512GB, questo laptop è pronto ad affrontare qualsiasi compito con facilità.

La tecnologia ASUS Intelligent Performance è un ulteriore vantaggio che migliora le prestazioni della CPU, garantendo al contempo un design termico ultra-efficiente e un risparmio energetico intelligente. Questo significa una durata della batteria eccezionale per tutto il giorno, un laptop più silenzioso e più fresco, e prestazioni sempre al massimo.

In conclusione, l’ASUS Vivobook 15 è la scelta perfetta per chi cerca un notebook affidabile e stiloso. Approfitta dell’offerta del 27% di sconto su Amazon e investi in un compagno di lavoro che non solo si distinguerà per il suo design, ma che ti accompagnerà con prestazioni eccellenti in tutte le tue attività quotidiane. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 549,00 euro e risparmia così ben 200 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.