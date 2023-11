Asus VivoBook 15 Pro con AMD Ryzen 7 e 16/512GB a un prezzo FOLLE (-150€)

State cercando un ottimo laptop e non avete limiti di budget? Allora correte subito su Amazon perché oggi il colosso dell’e-commerce propone uno dei dispositivi più apprezzati a uno dei prezzi più bassi di sempre. Stiamo parlando dell’Asus Vivobook 15 Pro nella configurazione con processore AMD Ryzen 7 6800H, 16GB di RAM e 512GB di SSD. È in grado di offrire un rapporto qualità/prezzo incredibile perché il suo prezzo iniziale di 1.199 euro scende a quota 1.049 euro con un risparmio di ben 150 euro.

Asus VivoBook 15 Pro: caratteristiche tecniche

Questo splendido laptop monta un cuore pulsante composto da un processore AMD Ryzen 7 6800H a cui sono affiancati 16GB di memoria RAM e un SSD NVMe da ben 512GB espandibili. Il display è un OLED da 15,6 pollici 2,8K Glossy con rapporto di aspetto 16:09, un rapporto schermo/corpo dell’84% e una gamma cromatica DCI-P3 del 100% per colori ultravividi; è inoltre certificato PANTONE Validated per un’accuratezza dei colori di livello professionale e certificato TÜV Rheinland per basse emissioni di luce blu. La grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 offre il massimo delle prestazioni grazie anche al sistema di raffreddamento a doppia ventola.

Per mantenere l’igiene del vostro portatile, questo è protetto da ASUS Antibacterial Guard: uno speciale trattamento della superficie che inibisce la crescita dei batteri di oltre il 99% nell’arco di 24 ore, assicurando che le superfici rimangano pulite e igienizzate più a lungo e riducendo la diffusione di batteri potenzialmente dannosi attraverso il contatto. La tecnologia ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) con fotocamera Full HD e i nuovi effetti della webcam in MyASUS portano la vostra esperienza di videochiamata a un livello superiore.

Vivobook Pro 15 OLED è dotato di una serie di porte I/O che aumentano la produttività, tra cui una porta USB ultraveloce che supporta la ricarica rapida e trasferimenti di dati fino a 40 Gbps, un lettore di schede microSD e una porta HDMI 2.1 avanzata, che supporta un monitor esterno fino a 4K 120 Hz, oltre a porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e USB 2.0, per permettervi di collegare facilmente tutte le vostre periferiche più recenti.

Cosa state aspettando? Grazie allo sconto di Amazon del 13% sul prezzo di listino, l’Asus VivoBook 15 Pro è disponibile a soli 1.049 euro con un risparmio di ben 150 euro sul prezzo di listino. Un ottimo affare che può essere vostro in pochi giorni con consegne gratuite in tutta Italia e che potreste pagare anche in comode rate a tasso zero con Cofidis.

