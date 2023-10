Asus VivoBook 15 Pro risparmio di ben 100€ per un laptop davvero TOP

Se siete alla ricerca di un buon portatile, oggi Amazon propone uno dei dispositivi Asus più apprezzati al suo minimo storico. Stiamo parlando dell’Asus VivoBook 15 Pro equipaggiato con processore AMD Ryzen 7 6800H, in grado di offrire un rapporto qualità/prezzo incredibile. Il suo prezzo iniziale di 1.199 euro scende a quota 1.099 euro con un risparmio di ben 100 euro tondi tondi.

Asus VivoBook 15 Pro: caratteristiche tecniche

Questo splendido laptop monta un cuore pulsante composto da un processore AMD Ryzen 7 6800H a cui sono affiancati 16GB di memoria RAM e un SSD NVMe da ben 512GB espandibili. Il display è un OLED da 15,6 pollici 2,8K Glossy con rapporto di aspetto 16:09, un rapporto schermo/corpo dell’84% e una gamma cromatica DCI-P3 del 100% per colori ultravividi; è inoltre certificato PANTONE Validated per un’accuratezza dei colori di livello professionale e certificato TÜV Rheinland per basse emissioni di luce blu. La grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 offre il massimo delle prestazioni grazie anche al sistema di raffreddamento a doppia ventola.

Per mantenere l’igiene del vostro portatile, questo è protetto da ASUS Antibacterial Guard: uno speciale trattamento della superficie che inibisce la crescita dei batteri di oltre il 99% nell’arco di 24 ore, assicurando che le superfici rimangano pulite e igienizzate più a lungo e riducendo la diffusione di batteri potenzialmente dannosi attraverso il contatto. La tecnologia ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) con fotocamera Full HD e i nuovi effetti della webcam in MyASUS portano la vostra esperienza di videochiamata a un livello superiore.

Vivobook Pro 15 OLED è dotato di una serie di porte I/O che aumentano la produttività, tra cui una porta USB ultraveloce che supporta la ricarica rapida e trasferimenti di dati fino a 40 Gbps, un lettore di schede microSD e una porta HDMI 2.1 avanzata, che supporta un monitor esterno fino a 4K 120 Hz, oltre a porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e USB 2.0, per permettervi di collegare facilmente tutte le vostre periferiche più recenti.

Grazie ad uno sconto dell’8% sul prezzo di listino, l’Asus VivoBook 15 Pro è disponibile su Amazon a soli 1.099 euro con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino. Un ottimo affare che può essere vostro in pochi giorni con consegne gratuite in tutta Italia.

