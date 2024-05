Mini PC Beelink SER5: un'OCCASIONE imperdibile su Amazon

Il Beelink SER5 è il mini PC che combina prestazioni eccellenti e un design compatto, ideale per chi cerca una soluzione potente e versatile. Approfitta ora dello sconto del 24% su Amazon e porta a casa un dispositivo all’avanguardia. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 289,00 euro, anziché 379,00 euro.

Mini PC Beelink SER5: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 5 5560U, il Beelink SER5 offre una base di 2.3GHz e una modalità Turbo che arriva fino a 4.0GHz. Questo processore con 6 core e 12 thread garantisce prestazioni elevate e affidabili, perfette per un uso intensivo e per chi necessita di una macchina potente per le proprie attività quotidiane.

Con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe M.2 da 500 GB, il Beelink SER5 offre uno spazio di archiviazione ampio e veloce, con velocità di lettura fino a 2500 MB/s. Questo mini PC supporta inoltre l’espansione della memoria, permettendo di aggiungere fino a 64 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD NVMe, oltre a un HDD SATA da 2,5″ fino a 2 TB, offrendo una flessibilità totale per ogni esigenza di archiviazione.

La scheda grafica Radeon con 6 core e una frequenza di 1600MHz consente al Beelink SER5 di supportare una risoluzione 4K a 60Hz. La possibilità di collegare tre monitor contemporaneamente tramite DP, HDMI e Type-C aumenta l’efficienza lavorativa e offre un’esperienza visiva eccezionale, ideale per professionisti del settore grafico e per appassionati di gaming.

Il Beelink SER5 è dotato di tecnologia WiFi 6, che offre una velocità di trasmissione fino a 2400 Mbps, migliorando significativamente la stabilità e riducendo i tempi di latenza. Questo consente di lavorare, navigare e giocare online senza interruzioni, mantenendo sempre una connessione veloce e stabile.

Grazie al Bluetooth 5.2, il Beelink SER5 garantisce una connessione più rapida e stabile con dispositivi esterni. La grande ventola silenziosa e il doppio tubo di conduzione del calore integrati assicurano che la temperatura della CPU rimanga sempre sotto controllo, permettendo al mini PC di operare in modo efficiente anche sotto carichi di lavoro elevati.

Approfitta subito del super sconto del 24% su Amazon e acquista il potente mini PC Beelink SER5 al prezzo competitivo di soli 289,00 euro. Poi non dire che non ti abbiamo avvisato.